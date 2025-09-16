期限内に見落とさず申請を…。身内が亡くなったあとに受け取れるお金、主要な9つの要点と手続きを解説

身内が亡くなったとき、誰もが落ち着いた対応ができるわけではない。しかし、死後わずか数時間のうちにしなければいけない手続きもある。



相続に関する手続きに詳しい曽根恵子さん監修の『【図解】身内が亡くなった後の手続きがすべてわかる本 2026年版』（扶桑社）から一部抜粋・再編集して紹介する。

申請しないともらえないお金

身内の死後、申請するとお金をもらえる制度があります。内容を理解して期限内に申請しましょう。また解約しないと損をするものも紹介します。

身内が亡くなると、葬儀の準備や役所への各種届出、故人の死後の整理など、すべきことがたくさんあります。

悲しみにひたる間もなく数々の事務作業をこなさなければなりませんが、それ以外にも申請することでお金をもらえたり還付されたりする制度があるので、忘れずに申請しましょう。

多くは申請期限が定められているので、期限内に申請する必要があります。まず、公的機関から支給される制度を押さえておきましょう。

健康保険制度からは葬祭費（国民健康保険・後期高齢者医療制度）あるいは埋葬料（協会けんぽ・健康保険組合）や高額療養費、公的年金制度からは未支給年金、遺族年金、寡婦年金あるいは死亡一時金を受給できます。

また、確定申告が必要な人が亡くなった場合は、準確定申告をすることで払いすぎた税金が還付されるケースもあります。配偶者を失いひとり親となった場合、所得制限はありますが、児童扶養手当を受け取れます。

そのほか、故人が生命保険に加入していれば死亡保険金を受け取れますし、住宅ローンが残っている人が亡くなった場合は、団体信用生命保険の手続きが必要になります。

どれも申請するには必要書類をそろえる手間がかかり、申請期限も決まっているため、あらかじめ準備しておく必要があります。

お金はもらえませんが、早く申請しないと損をすることがあります。故人の死後の整理をする際には、解約しないと毎月、毎年支払われ続けるお金もあるので注意が必要です。

たとえば、クレジットカードの年会費や通信サービス費、サブスクの料金などです。故人の金融機関の取引履歴や郵便物などを確認することで、ある程度は把握できます。

漏れなく確認して、払わなくてもいいお金は払わないようにしましょう。

葬祭費・埋葬料

【申請期限は2年以内！葬祭費・埋葬料の請求】

故人に対しては、健康保険から葬祭費、あるいは埋葬料が支給されます。

故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は「葬祭費」が申請でき、協会けんぽなどの健康保険に加入している会社員だった場合は「埋葬料」が申請できます。

葬祭費は、加入していた制度や居住地によって異なりますが、1〜7万円がもらえます。自治体によっては、葬祭費のほかにも給付制度があるケースもあるので、確認しておくといいでしょう。



埋葬料は、協会けんぽの場合は5万円が支給されます。健康保険組合に加入していた場合は、各組合によって異なりますが5〜10万円が支給されます。



どちらも申請期限が2年以内なので、忘れずに申請しましょう。

＜葬祭費＞

・支給額：1〜7万円

・提出期限：葬儀を行った日の翌日から2年以内

・おもな必要書類：葬祭費支給申請書

・入手先：市町村役所



＜埋葬料＞

・支給額：5万円程度

・提出期限：死亡日の翌日から2年以内

・おもな必要書類：埋葬料支給申請書

・入手先：健康保険組会か協会けんぽ

高額療養費の払い戻し

【2年以内に忘れずに申請を。高額療養費の払い戻し】

故人が病院で治療を受けていたり入院していた場合、遺族が医療費を清算することになります。このとき医療費が高額な場合、「高額療養費制度」を使えば、一定の金額が還付されます。



高額療養費制度とは、1カ月間（1日から月末）の医療費の自己負担額が自己負担の限度額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。自己負担の限度額は、年齢（70歳未満・70歳以上）や所得に応じて決められています。



70歳以上の人には外来だけの上限額も設けられています。



故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者だった場合は、市区町村役所に、健康保険の加入者だった場合は、加入していた健康保険組合か協会けんぽなどに申請します。期限は2年以内です。

＜高額療養費＞

・支給額：医療費の超過分

・提出期限：診療を受けた月の翌月から2年以内

・おもな必要書類：高額療養費支給申請書、医療機関に払った領収書のコピー、故人との続柄がわかる書類、故人の源泉徴収票

・入手先：市区町村役所、または健康保険組合か協会けんぽ、故人の会社

生命保険の保険金

【死亡後3年以内に請求しよう。生命保険の保険金の請求】

故人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金を受け取るための手続きが必要です。死亡保険金を請求できるのは、保険金の受取人のみなので、保険証券などで受取人を確認しましょう。



故人が生命保険に加入していたかどうかわからない場合は、保険会社からの郵便物や故人の銀行口座の取引履歴などを確認します。故人が会社員だった場合は、団体生命保険に加入しているケースもあるので、会社側に問い合わせましょう。

また、有料になりますが、「生命保険契約照会制度」なら、国内の生命保険会社41社についての契約の有無を照会できます。ただし、共済組合の契約や損害保険会社の契約、支払いが開始している年金保険などは照会できないので注意が必要です。

＜生命保険＞

・支給額：契約内容による

・提出期限：死亡日の翌日から3年以内

・おもな必要書類：死亡保険金請求書、死亡診断書、受取人の戸籍謄本

・入手先：保険会社、市区町村役所

確定申告も忘れずに

【還付金を受け取れることも準確定申告】

確定申告をしなければならない人が亡くなった場合、遺族が故人に代わって確定申告をする必要があります。これを「準確定申告」といいます。



納めすぎている税金があれば、その分が還付されます。準確定申告は相続を知った日の翌日から4カ月以内が期限です。通常の確定申告の期限とは違うので、忘れずに申告しましょう。

＜準確定申告＞

・支給額：故人の事情による

・提出期限：相続を知った日の翌日から4カ月以内

・おもな必要書類：所得税の準確定申告書、確定申告書付表、源泉徴収票

・入手先：国税庁、故人の会社

住宅ローンが残っていたら

【団信の手続きを忘れずに。団体信用生命保険の請求】

住宅ローンが残っている人が亡くなった場合、団体信用生命保険（団信）の手続きが必要になります。ローンを組んだ金融機関に連絡し、送付されてくる「団信弁済届」などの書類を提出します。審査に通ればローンが完済されます。



ただし、完済されても、自動的に抵当権が消えるわけではないので、名義変更登記が別途必要になります。

＜団体信用生命保険＞

・支給額：住宅ローン残額

・提出期限：相続を知った日の翌日から3年以内

・おもな必要書類：団信弁済届、登記申請書

・入手先：金融機関、法務局

未支給年金の請求も

【年金受給者は忘れずに請求。未支給年金の請求】

年金は死亡した月の分まで受給できるため、年金を受給していた人が亡くなった場合、請求することで未支給の年金を受け取ることができます。

ただし、未支給年金を受け取れるのは、故人と生計をともにしていた親族のみとされています。



該当する親族がいない場合は、受け取ることはできないので注意が必要です。

＜未支給年金＞

・支給額：最大2カ月分の年金額

・提出期限：年金支払日の翌月の初日から5年以内

・おもな必要書類：未支給年金、未支払給付金請求書

・入手先：年金事務所

遺族年金の請求も

【年金制度から支給される遺族年金の請求】

国民年金のみの加入者は遺族基礎年金、厚生年金にも加入していれば遺族厚生年金を合わせて受給できます。必要な書類を準備して年金事務所や市区町村役所で手続きします。



遺族厚生年金については、2025年の制度改正で、2028年4月から遺族の年収要件が撤廃されるなどの改正が行われたので確認しておきましょう。

＜遺族年金＞

・支給額：遺族の要件による

・提出期限：死亡日の翌日から5年以内

・おもな必要書類：年金請求書（国民年金・厚生年金保険遺族給付）

・入手先：年金事務所

妻が65歳未満だったら…

【寡婦年金は、夫は受給不可。寡婦年金・死亡一時金の請求】

夫が死亡したときに妻が65歳未満であれば、60歳〜64歳の間、「寡婦年金」が支給されます。また、老齢基礎年金の受給前に亡くなった場合、「死亡一時金」が支給されます。



ただし、寡婦年金と死亡一時金は併給できないため、どちらかを選択することになります。一般的には寡婦年金の方が受給額は多くなります。

＜寡婦年金＞

・支給額：故人の老齢基礎年金の4分の3

・提出期限：死亡日の翌日から5年以内

・おもな必要書類：年金請求書（国民年金寡婦年金）

・入手先：年金事務所



＜死亡一時金＞

・支給額：12〜32万円

・提出期限：死亡日の翌日から2年以内

・おもな必要書類：国民年金死亡一時金請求書

・入手先：年金事務所

ひとり親への制度も

【ひとり親家庭が受給できる児童扶養手当の請求】

配偶者が亡くなり、ひとり親となった場合、子が18歳に達した日以降の最初の3月31日まで（障がい者の場合は20歳未満）は、所得が一定額未満の家庭には「児童扶養手当」が支給されます。



原則として公的年金との併給はできませんが、年金額が児童扶養手当の額より少ない場合は、差額分の児童扶養手当を受け取れます。

＜児童扶養手当＞

・支給額：1万1010円〜4万6680円（子1人・一部支給の場合）

・提出期限：死別・離婚した日等から5年以内

・おもな必要書類：児童扶養手当認定請求書

・入手先：市区町村役所

監修：曽根恵子

株式会社夢相続代表取締役。相続実務士（R）。公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士。監修書に『子のいない人の終活準備』、『一番かんたん エンディングノート』、『家じまい・墓じまい・相続［ 図解］実家問題がすべて解決する本』（扶桑社）などがある。