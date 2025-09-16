◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

三浦龍司選手(SUBARU)が男子3000メートル障害決勝に出場。記録8分35秒90で8位入賞を果たしました。

今年7月に行われたダイヤモンドリーグモナコ大会では、8分3秒43と自らの日本記録を更新。大会前の記録では今季世界3位とし、13日の予選では組3着で悠々と決勝進出を決めていました。

この日の決勝はスローペースな展開に。序盤の1000メートル時点では上位集団に位置した三浦選手は残り1周、一時はメダルを狙える位置に。最後のハードル付近で集団に飲み込まれ順位を落としましたが、8位となりました。

三浦選手はレース後、「観客の声が地響きかのように聞こえ、もう鼓膜破れるんじゃないかというくらい、心の内側から震えるような歓声をいただいた」とファンに感謝。

続けて「絶対にメダルを獲得できる自信もあったのですが、最後の惜しいところで皆さんの期待に応えきることができなくて悔しいです」と心境を明かしました。

「東京での世界陸上を経験することができて、これだけの観客に囲まれた中で走れてすごく幸せでした」と語った三浦選手。

「手応えはありますし、この大会を踏まえてまたさらに成長できるんじゃないかと思う」と今後のさらなる活躍へ意気込みました。