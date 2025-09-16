´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢ÅÜ¤ê¡ÖÈ½Äê¤Îµ¾À·¤Ë¡×¡¡½Ð¾ì¸º¡Ä¥É·³¥¥à¤Ø¤Î¡È»ÅÂÇ¤Á¡É¤Ï¡ÖÍýÉÔ¿Ô¡×
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤Î¸½¾õ¤òÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÉÔ°Â»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë8²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é½Ð¾ì¡£ÂÇÀÊ¤â²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸·¤·¤¤È½Äê¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ï¡¢¡ÖÎä¤¿¤¤»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÉÔËÜ°Õ¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÈ½Äê¤Îµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¥à¤Ï9·î¤Ëº¸¸ª¤ÎÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¡£±¦Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë3»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Éüµ¢¸å¤ÏÂÇÎ¨¤ï¤º¤«.071¡Ê14ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÂÇÎ¨.304¤È¹¥À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤·ë²Ì¤À¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä3Ï¢Àï¤Ç¤Ï¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ³°Ìî¼ê¤È¤ÎÂÐ·è¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¥à¤Ï1»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ß¤Ç¥«¡¼¥É¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñ¿Í¿ÆÍ§ÂÐ·è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤¬µÞ·ã¤Ë¼å¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ø¥½¥ó¤Ï»î¹ç´ª¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤¬¿®Íê¤òÃÖ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÂÇ·â´¶³Ð¤¬°²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È3-2¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤¿¤¬¡¢10µåÌÜ¤Î¹â¤á¥·¥ó¥«¡¼¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤â´°Á´¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Î1µå¤Ç¡¢¸·¤·¤¤È½Äê¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Öµ×¡¹¤ÎÂÇÀÊ¤Ç6ËÜ¤â¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÊü¤Á¡¢Ç´¤ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤¿½ÐÎÝµ¡²ñ¤ò¡¢¸í¿³¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£²ù¤·¤µ¤ËÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Éüµ¢Ä¾¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢º¸¸ª¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥¥à¡£Éüµ¢Á°¤ÎÂÇ·â¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Î©¾ì¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤ë¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë