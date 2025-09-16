こういうの待ってたーーーッッ！！【スタバ】ビジュも秋っぽ♡「新作ドリンク」

【スターバックス】で9月3日より販売中の「新作ドリンク」は、焼き芋とほうじ茶を掛け合わせた新感覚のティーラテです。アイスのみの提供となっており、夏のような暑さの中でも秋の訪れを感じられるはず。秋らしいビジュアルも楽しめそうです。

和を感じる焼き芋 × ほうじ茶

スタバの秋といえば、やっぱりさつま芋を使った新作ドリンク。例年フラペチーノ®が恒例ですが、今年は「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」で、新しい味わいを期待できそう。ビバレッジの構成は、焼き芋入りさつまいもチャンクソースの上に、カラメル風味のほうじ茶ミルク、焼き芋風味のムースフォームを重ねています。

香りの秘密はトッピングのパウダー

@j.u_u.n__starbucksさんが「甘い焼き芋の香りがすごーい」とコメントするように、焼き芋の甘い香りとほうじ茶の香ばしさもポイント。表面を彩る赤紫のパウダーは焼き芋の皮をイメージしたもので、香り・ビジュアル・味の全てで焼き芋を堪能できる仕上がりとなっています。

いつもとはひと味違うさつま芋が楽しめる【スターバックス】の「新作ドリンク」。シロップやキャラメルソースを追加するのもおすすめです。

