東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第3回

陸上の世界選手権東京大会は13日から国立競技場で熱戦が繰り広げられている。2007年の大阪大会以来18年ぶり3回目の日本開催。現地で取材する「THE ANSWER」では、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を届けていく。第3回は「トップアスリートが抱く危機感」。13日の男子35キロ競歩で銅メダルを獲得した勝木隼人（自衛隊体育学校）は、大会前にSNSで異例の呼びかけを行った。そこには陸上界の現状への危機感があった。（取材・文＝THE ANSWER編集部・鉾久 真大）

◇ ◇ ◇

「このポストを見た陸上競技が大好きな皆さんにお願いがあります」

世界陸上の開幕を2日後に控えた11日夜。勝木は自身のXでこう切り出した。

「陸上競技の魅力を！ そしてそれぞれの種目の魅力を発信してほしいです！ 過去観戦に言った感想でも構いません！ このポストにではなくて、個人でポストしてもらって構いません！ どうやらチケットがまだ余っているらしいです」

異例の呼びかけの行間には「このままだとこの競技場が陸上で使えなくなる」という危機感があった。「正直、試合前までにこの世界陸上を知っている人があまり多くなかったように感じていて。国立が満員じゃないとずっと聞いていたので」。世界最大の陸上イベントでも空席が目立つようであれば、将来にも響くのではないか――。居てもたっても居られず、指を動かした。

投稿を受け、数多くの陸上ファンが反応。各々が競技の魅力や観戦の思い出をつづった。蓋を開けてみれば初日からイブニングセッションのチケットは完売。5万6819人の観客が世界中から集まったトップアスリートのパフォーマンスをその目に焼き付けた。

「ありがたいことに初日の午後は満員だった。平日はどうしても埋まらないとは思いますが、少しでも気になって見に来てくださった方はいらっしゃると思うし、競歩の観戦者を見ても、今まで見たことがない方がたくさんだったので、こうやって何かをきっかけに陸上競技を知って、興味を持ってくださる方が増えたら」。14日に開かれたメダルセレモニーの後、勝木は感慨深げに頷いた。

引退後にでも「もう一度日本で世界陸上を」

メダルセレモニーは場外の特設ステージで行われた。チケットがない人でもふらっと見に行ける形式だ。「最高だと思います。なかなか2日連続でチケットっていうのも多分厳しいと思いますし、外でやることで初めてその選手のことを知る方もいると思うので」。歓声を浴びながら首に提げたメダルは「物理的にも重たいですけど、中身はとてつもなく重たいですね」と噛みしめた。

世界陸上のメダリストとして、強い責任感を持つ。「メダリストってあまり試合に出て行かないイメージがあるので、それを変えていこうかな」。約2週間後の26日から開幕する全日本実業団対抗選手権に早速出場する意向を明かした。さらに10月26日の全日本競歩高畠大会でも42.195キロを歩く計画だ。

「1人でも多くの人が見に来てくれるように。競歩を盛り上げたいと思っているので」

自国開催の表彰台で目にした光景は忘れられない。「ここで獲ってよかったなというのは感じましたし、本当にこれからまた誘致してできるようにしたいと思いました。引退した後でも、もう一度日本に世界陸上を、という気持ちは大きくなりました」。18年ぶりの日本開催は、陸上熱を高めるまたとないチャンス。日本勢第1号のメダルという形で、勝木が導火線に火をつけた。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）