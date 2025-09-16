声優の花澤香菜（36）が14日、自身のSNSに文書を掲載し、離婚したことを発表した。夫は声優の小野賢章（35）、2人は2020年に結婚を発表していた。



【写真】花澤と離婚したことを発表した小野賢章

花澤は文書で「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告いたします」と発表。「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と理由を明かした。



今後については「お互いこれまで以上に仕事に励んでまいります」と記し、「変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と締めた。小野も同日に同じ文書を使用し、自身のX（旧ツイッター）で離婚を報告した。



花澤はアニメ「鬼滅の刃」の甘露寺蜜璃役や、「五等分の花嫁」の中野一花役などで知られる女性声優。小野は子役としてデビューし、映画「ハリー・ポッター」シリーズの主人公ハリー・ポッター役で吹き替えをつとめ、それを契機に声優としての活動を本格化させた。アニメ「黒子のバスケ」の黒子テツヤ役などで知られる。



