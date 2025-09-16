社会は暗記することがとても多く、机に向かうだけではなかなか覚えきれない。筆者の家でも、長男（現在高校1年生）が塾なしで受験勉強を進めるなかで、『予習シリーズ』（四谷大塚の公式サイトで販売）を使いながら、市販教材を多く取り入れて知識の定着を図ってきた。その中から実際に活用した教材を振り返ろう。



まず取り入れたのは『?に答える! 小学社会』。小4で中学受験をスタートした頃、早い時期に購入した。「社会では用語の定義を調べる1冊が必要になるだろう」と思ったからだ。実際、分からない用語や混乱しがちな知識を調べる辞書的な役割として使っていた。中学受験用としては網羅性に欠ける部分もあったが、基礎固めには役立った。



日本史全体の流れをつかむために役立ったのは『CD2枚で古代から現代まで 聞くだけで一気にわかる日本史』。中学受験のプロ講師が、旧石器時代から現代までの流れを約2時間に凝縮し、時系列でわかりやすく解説している。耳から聞くだけで大まかな流れを理解できるよう工夫されているのが特徴だ。このCDは車で出かけるたびにかけ流し、自然と全体の流れをつかむことができた。中学受験に特化した教材ではないものの、日本史の全体像を短時間で把握できる点は大きな利点で、車で外出することが多い家庭にはBGM代わりとしておすすめだ。



小4～小5の頃、寝る前の一問一答として使っていたのが『頭がよくなる 謎解き 社会ドリル』である。選択問題が多く、まだ習っていないことでも推理しながら解けるのが面白く、遊び感覚で楽しめた。早押しボタンのおもちゃを購入し、きょうだい全員でクイズ番組のように競い合ったこともある。何度も繰り返すうちに、問題文の冒頭を聞いただけで答えがわかるようになったほどだ。



小6に入り、暗記の総仕上げとして取り組んだのがサピックスの教材群。『社会コアプラス』で重要知識を確認し、『年表トレーニング帳』で歴史の流れを整理、『白地図トレーニング帳』で地理を仕上げた。暗記の総仕上げには他にもさまざまな教材があるが、内容を比較した結果、サピックスのものが最も使い勝手がよいと感じて選んだ。ただし、これは子どもによって合う・合わないがあるため、それぞれに適した教材を選ぶのがよいと思う。



知識は詰め込むよりも、できることなら遊びの中で親しんでおきたい。『タイムトラベル日本歴史カード』は、カードゲームやすごろくを通して遊びながら歴史を学べる教材だ。知識の深掘りというよりは「歴史を楽しむ」ことに主眼があり、きょうだいで対戦して大いに盛り上がった。歴史に苦手意識を持っている子どもには、試してみる価値のある一冊だと思う。



社会の学習は、机に向かう時間を最小限にして、生活の中に溶け込ませることを意識してきた。車の中でCDを聞いたり、寝る前にクイズを出したり、ゲームで盛り上がったりと、苦手意識を持たずに楽しめる工夫が大切だと思う。



直前期には難しいが、小4・小5のうちは、そうしたゆるやかな時間を持ってみると、厳しい中学受験を振り返ったときの楽しい思い出のひとコマになるかもしれない。「こんなに覚えなきゃいけないの？」ではなく、「さぁどうやって覚えようか」と工夫を楽しむ気持ちで社会に向き合えれば、気持ちが少し楽になるのではないかと思う。



＜プロフィール＞



野田 茜



2男1女のママライター。2022年、高1長男が完全塾なしで中学受験をし、偏差値（四谷大塚）60半ばの中高一貫校へ進学。現在、小5次男が通信教材を利用し自宅学習で中学受験に挑戦中。自身は中学受験未経験で大学まで公立育ち。中学受験の問題の難易度にまったく歯が立たず、逆に子供に教えられる。「ママ、教えてあげよっか？分かる？」と次男に心配される日々。



（よろず～ニュース特約・野田 茜)

