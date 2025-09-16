◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

世界陸上の男子３０００メートル障害で８位入賞した三浦龍司（２３）＝スバル＝が、小学１年生から中学卒業まで通った地元の島根・浜田市の「浜田ジュニア陸上教室」の上ケ迫定夫さん（７１）が、当時感じていた三浦の強さやポテンシャルを語った。陸上の基礎を教えて３０００メートル障害へのチャレンジを勧めたのも上ケ迫さん。同種目の第一人者となった教え子への思いや期待感を語った。（取材・構成＝手島 莉子）

小学１年生で母に連れられて教室に足を踏み入れたのは「他の子と変わらない」普通の少年、三浦。陸上を始めると、ポテンシャルがずば抜けていた。バネのある動きに加え、「ロードレース大会に出すと、記録が異次元でした。次に出会えるか、出会えないかわからないような逸材です」。１種目に決めつけず、様々な種目に挑戦するのがこの教室。三浦もハードルや投てき、短距離から長距離までこなし、陸上の基礎を培った。

成長にも貪欲だった。小学校４年時に「上半身が弱いから、一番良いのは鉄棒だよ」とアドバイスすると、母と一緒に自宅の庭に鉄棒を制作。「普通、鉄棒を作ろうって思う？ 思わないよね」と上ケ迫さんも衝撃を受けたという。グングン進化する三浦の存在や子どもたちの声もあり、週１回だった教室は、週３回にまで増えた。三浦を京都・洛南高に送り出すまで上ケ迫さんは近くでずっと、成長を見守ってきた。

今年７月、三浦は自身の日本記録を６秒４８も上回る８分３秒４３をマーク。海外レースで日本時間では早朝も配信でばっちり観戦。「本当に驚いた。いきなり（８分）３秒台。今はずっとダイヤモンドリーグに出ているけど、そこに出ることも大切。あの舞台だったからこそ、（記録が）出たんじゃないかな」とうれしそうに振り返る。教室の子どもたちが出した大会の記録は全てノートに残しており、三浦の分を見返すときは「改めてすごいなって。自分でやったことのようにうれしいよね」とほほ笑んだ。

取材での三浦は常にどんな質問も、さらりと的確に答える。実は教室での「アドリブ」で鍛えられた部分もあると言い、「帰省して練習しに来てくれるときはみんなの前ですぐに（話を）振ります。だんだん上手になっている」と笑顔。教え子の大舞台、世界陸上は現地で応援し「一番はけがをしないこと」と上ケ迫さん。たくさんのエールを受けてまだまだ三浦は強くなる。

中学時代は教室のみんなでチームを組んで駅伝も走ることもあった。１区を任されると、先に走っていた別部門の高校生を抜き去って全体１位で帰ってくるすさまじさ。現在地元の小学校教諭で、同教室のコーチもしている橋ケ迫（はしがさこ）樹さんは三浦と同級生で当時２区を担当。「（頭一つ）抜けていました。２区の僕は『先頭で来ますよ』って係の人に言われて、高校生が来るんだなあって、ボーっと待っていたらあいつが来たから、やべえって」と衝撃の速さだった。三浦が活躍を続けるからこそ、橋ケ迫さんは小学校でも陸上教室でも、より熱を持って子どもたちに指導する。「活躍してくれているのに、こっちが盛り上がっていないとダメですよね」。浜田市を活気づけながら、友人を心から応援し続けていく。