À¾²¬Íø¹¸¡¡¾×·â¤Î¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Á£Ë£Ï·à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ì¥¹¥È¡×¤Ë¥¸¥ç¥Ë¥´¥ó¼º¿À¡¡Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ßÆüËÜ¿Í²¦¼Ô£²£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î³¤³°ËÉ±Ò
¢¡ÊóÃÎ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡▷·ãÆ®¤Îµ²±¡¡Âè£µ²ó¡¡À¾²¬Íø¹¸£Ö£Ó¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹
¡¡ÊóÃÎ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ö·ãÆ®¤Îµ²±¡×Âè£µ²ó¤Ï¡¢¸µ£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦À¾²¬Íø¹¸¡ÊÄë·ý¡Ë¤Î¾×·â¤Î¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Á£Ë£ÏËÉ±Ò¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡££²£°£°£¹Ç¯£µ·î£²£³Æü¡¢¥á¥¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¡£Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÄ©¤ó¤ÀÀ¾²¬¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤Ç¸µ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃÏ¸µ³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î°µÅÝÅªÉÔÍø¡£¤·¤«¤·¡¢À¾²¬¤Ï½é²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£³²ó¤Ëº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È°ìÈ¯¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤ë°µ´¬¤ÎµÕÅ¾£Ë£ÏËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£ÌµÌ¾¤ÎÆüËÜ¿Í²¦¼Ô¤¬¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤¿°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡ÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë£Ë£Ï·à¤È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤À¡££³²ó¡¢À¾²¬¤¬¥ê¥ó¥°Ãæ±û¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Àº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£º¸Â¤ÇÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æ§¤ß¹þ¤ß¡¢Á´ÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤¿º¸¤Î·ý¤¬Ä©Àï¼Ô¤Î³Ü¤ò¼ÍÈ´¤¯¤È¡¢¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤Ï¥í¡¼¥×ºÝ¤Þ¤Ç¿á¤ÃÈô¤ó¤À¡£¤¢¤ª¤à¤±¤Ë¥À¥¦¥ó¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¡£²¿¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤ë¤¬¡¢É¨¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ë¾Ð¤¦¡£Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¡¢¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤Î±þ±ç°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ¾ì¤Ï¡¢¡Ö¶²ÉÝ¤Îº¸¡×¤Ë°ì½Ö¡¢ÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¡£Êì¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò°ì·â¤ÇÅÝ¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¡¢¥á¥¥·¥³ÊüÁ÷¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÏÀä¶«¤·¤¿¡£¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ì¥Õ¥È¡×¡£ÆüËÜ¿Í²¦¼Ô¤Î³¤³°ËÉ±Ò¤Ï£±£¹£¸£µÇ¯¤ËÅÏÊÕÆóÏº¡ÊÂçºåÄë·ý¡¢¸µ£×£Â£Á¡¢£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡Ë¤¬´Ú¹ñ¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£²£´Ç¯¤Ö¤ê¡£¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤Ç¤Ï½é¤È¤¤¤¦²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÃ¯¤âÆüËÜ¿Í¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¾¡¤Ä¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¤³¤Ê¤¹¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤ÎÌ¾¤ÏÀ¤³¦¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤ê¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç¤ÏÀ¾²¬¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¤·¤Î¤¤¤À¡£»î¹çÁ°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤Ë¾¡¤Æ¤ëÆüËÜ¿Í¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢¥á¥¥·¥³¹ñÆâ¤Ë¤ÏÆÚ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô¡£Â¿¿ô¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ï¡¢³«ºÅ¤µ¤¨´í×ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À¾²¬¤Ï¥á¥¥·¥³¹Ô¤¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¤¬¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Ï¤º¤Î±þ±çÃÄ¤â¾õ¶·¤«¤éºÇ¾®¸Â¤Ë¡£²ñ¾ì¤Ï¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤Î±þ±ç°ì¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î¥´¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤Ï½é²ó¤«¤é¼«Ëý¤Î¶¯ÂÇ¤òÉð´ï¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÀ¾²¬¤ÏÁê¼ê¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯ÂÐºö¤È¤·¤Æ±¦¤Î¥¬¡¼¥É¤ò¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤À¡£¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤Î±¦¤Ë¹ø¤«¤é¥À¥¦¥ó¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¤Ê¤êË¬¤ì¤¿¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤â¶Ë¤á¤ÆÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¡×¤ÈºÆ³«¸å¤Ï¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÄ©Àï¼Ô¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤¿¡££²²ó¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ö¤¬Åö¤¿¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ£³²ó¡¢¾×·âÅª¤Ê£Ë£Ï¥·¡¼¥ó¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾²¬¤ÎÌ¾¤Ï°ìµ¤¤ËÀ¤³¦¤Ø¤È¹¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤Î¶½¹Ô¤ÎÁ°ºÂ¤Ë¤Ï¸µ£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬Éüµ¢Àï¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤¬À¾²¬¤ò²¼¤·¡¢¼ÂÎÏ¡¢¿Íµ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¥Þ¥ë¥±¥¹¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ì¥Õ¥È¡×¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ö¤Á¤³¤ï¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£À¾²¬¤Ï¥Þ¥ë¥±¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¶¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤«¤éÃ¯¤È¤Ç¤âÀï¤¦¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Þ¥ë¥±¥¹¤È¤Ï£·ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡££²£°£±£±Ç¯£±£°·î£±Æü¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤òÁê¼ê¤ËÆ²¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç£³¡½£°¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£ÊÆ¹ñËÜÅÚ¤ÇËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿½é¤ÎÃË»ÒÆüËÜ¿Í²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î°Î¶È¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢£×£Â£Ã¤«¤é¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤ÎÌ¾ÍÀ²¦¼Ô¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÏÍâÇ¯£±£°·î¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥«¡¼¥½¥ó¤Ç£É£Â£Æ¡¢£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È¤ÎÅý°ìÀï¡££¹²ó£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÅ·ºÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢£´ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤Ë¼ºÇÔ¡£À¤³¦¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥×¥í½éÀï¤«¤é¼Â¤Ë£±£´Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Î¤Ò¤È¤ê¡£»î¹çÃÏ¤Ë´Ø¤·¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÆüËÜ³«ºÅ¤ò¶¯¤¯´õË¾¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³¤³°¤Ë½Ð¤Æ»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿Àè¶îÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡¢¥Þ¥ë¥±¥¹¡¢¥É¥Í¥¢¡½¡£µ²±¤Ë»Ä¤ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯»Ä¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡À¾²¬¡¡Íø¹¸¡Ê¤Ë¤·¤ª¤«¡¦¤È¤·¤¢¤¡Ë£±£¹£·£¶Ç¯£··î£²£µÆü¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££´£¹ºÐ¡£²Ã¸ÅÀîÆî¹â£³Ç¯¤Î£¹£´Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¹£¸Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ³ÍÆÀ¡Ê£²ÅÙËÉ±Ò¡Ë¡££°£°Ç¯¤Ë£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥¦¥£¥é¥Ý¥ó¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤âÈ½ÄêÉé¤±¡££°£¸Ç¯£¹·î¤Ë£µÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤Ç£×£Â£ÃÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£·ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡££±£²Ç¯£³·î¤Ë¤Ï£×£Â£Ã¤«¤éÆüËÜ¿Í½é¤ÎÌ¾ÍÀ²¦¼Ô¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¡£ÀïÀÓ¤Ï£³£¹¾¡¡Ê£²£´£Ë£Ï¡Ë£µÇÔ£³Ê¬¤±¡£¿ÈÄ¹£±£¶£¹¥»¥ó¥Á¤Îº¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£°úÂà¸å¤Î£±£³Ç¯£¹·î¤ËÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Ë¡ÖÀ¾²¬Íø¹¸£Ç£Ù£Í¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÈÖÁÈ¤Î²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£