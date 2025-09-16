＜大相撲九月場所＞◇二日目◇14日◇東京・両国国技館

【映像】目立ちすぎなTシャツ姿の超大物

大相撲中継に美容界の超大物が映り込み。“キュートなTシャツ”のカジュアルルックで中継画面に映り込み、相撲ファンから「目立ちすぎ」「気になって集中できないw」と反響を呼んだ。

“美容界の超大物”とは高須クリニックの高須克弥院長。好角家で知られており、この日は自身のX（Twitter）でも「相撲観戦に出発なう。」とポストし、大相撲観戦に向かうことを報告していた。同ポストではさらに、キュートなTシャツにブルーのジャケットを羽織った姿の自撮り写真も添え、「いい相撲に感激したらこの上着をそっと土俵に投げ込みたいんだが・・・いかんかな？」とも記していた。

前頭十三枚目・明生（立浪）と前頭十一枚目・狼雅（二子山）の取組直前、そんな高須院長がABEMAの大相撲中継に映り込むと、視聴者はザワザワ。「高須センセー来てる」「目立ちすぎ」「高須クリニックの院長おった」「気になって集中できないw」「土俵に集中させてくれ」と反響が続出した。

なお、この日は国民的アイドルグループの元V6メンバーで現在はタレントとしても活動する三宅健さんも大相撲を観戦。高須院長のすぐ近くに座っていた。また、際どい決着となった取組は狼雅が明生を上手投げで下し2勝目を挙げ、明生は1敗目を喫した。

（ABEMA/大相撲チャンネル）