ねお、写真集で決意の初水着＆初ランジェリー 沖縄ロケで美ボディ大胆披露
人気インフルエンサーのねおが、10月1日にファーストデジタル写真集『ねおism.』を発売することが決定した。
【写真】初水着に決意の初挑戦！美ボディを披露したねお
舞台は2泊3日の沖縄ロケ。青く澄んだ綺麗なビーチではしゃいだり那覇の国際通りを街ブラしたりと、ポップアイコンとしての明るく元気で無邪気な“ねおちゃん”の姿が満載となっている。
また、打って変わってラグジュアリーなプールヴィラでくつろいだり、黒ドレスを身に纏って幻想的に撮影したり。そして今回の撮影では、新たなステージへと進む決意の初水着＆初ランジェリーを解禁。思わずドキッとするような、大人な“ねお”の姿もふんだんに見ることができる。
■ねお
ずっとやりたかった写真集のお話をいただけて今回、今までにない新たな世界に一歩踏み出してみました！ 最初は緊張したんですが、撮影現場がとにかくアットホームで、楽しく最後まで撮影を終えることができたと思います。
私が雨女なので天気に左右されることもありましたが、そのおかげで素敵な雨上がりの夕日シーンを撮影することもできました！あとは沖縄料理が本当に大好きなので、ご飯を我慢するのが大変で……（笑）。次こそはお腹いっぱい食べます!!
そして今回、今までに出したことがなかった水着やランジェリーにも挑戦したので、撮影前の体づくりから全力で取り組んできました。すべてが初めての経験で、新鮮ですごく楽しかったです！全部素敵な衣装だったのですが、個人的には特にホテルで撮影したニットを着ているランジェリーカットがお気に入りかもしれないです。緊張もほぐれて、より自然体のねおが写っていると思います！
昔から応援してくださっている方はもちろん、写真集をきっかけに私を知ってくださった方にも、たくさん楽しんでいただける一冊になれば嬉しいです。まだ皆さんに見ていただく前ですが、今でもドキドキと緊張でいっぱいです！ 皆さんの感想が本当に楽しみです！ 多くの方の手に届く写真集になりますようにっ！
