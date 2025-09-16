鈴木福主演『パワプロ』ドラマ、追加キャスト解禁 矢部明雄＆猪狩進＆ダイジョーブ博士などの役者決定【あらすじ】
俳優の鈴木福が主演を務めるABCテレビ『パワプロドラマ2025 ―平凡な新社会人の俺がサクセスした話―』（26日スタート 深0：24 ※関西ローカル）の追加キャストが、16日に解禁された。
【写真】『パワプロ』おなじみのダイジョーブ博士を演じる今野浩喜
人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズが初めて実写化した今ドラマでは、忙しない現代社会を舞台に、パワプロ好きな社会人1年目の主人公、西野役を鈴木が演じる。野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界に挑む。
西野の同僚であり、「○○やんす！」と一風変わった語尾で話す矢部明雄役には、2.5次元舞台など多ジャンルで活躍する阿久津仁愛。新人教育係のマドンナ的先輩の山咲花子役には、野球女子としても始球式やCMなどに出演している新谷あやか。主人公・西野と同じ会社で、人知れず西野に想いを募らせている姫野カレン役には、おぎのさなが決定。
さらに、西野のライバルの猪狩守の弟、猪狩進役には、アンニュイな魅力を放つ22歳の期待の新星、黒瀬南。突然西野の前に現れ、オペを施す怪しげなドクター・ダイジョーブ博士役には、今野浩喜。たこ焼き居酒屋・阿畑の店主で、ザ・関西人の阿畑やすしを演じるのは、俳優だけではなく、演出家・脚本家としても活躍する福田転球。西野のもとに突然現れ、じっと目を光らせる…神出鬼没の謎の男・影山秀路には岡田義徳が演じる。
【あらすじ】
今回の激戦の舞台は忙しない現代社会！主人公の西野は、パワプロ好きな社会人1年目。高校時代野球に打ち込むも、大事な試合での失敗がトラウマとなり、そこから人生負けの連続。これといった才能もなく超平凡だった毎日と、これから始まる社会人生活に嫌気がさしていた入社初日、ひょんなことから謎のゲーム“パワフル社会人”を発見。その後の入社式で、同僚で独特な口癖の矢部、営業成績を競い合うライバルの猪狩、マドンナ的先輩の山咲―、と個性豊かな面々と出会います。昼休みに何の気なしに“パワフル社会人”のスイッチを入れると、不思議なことが…。なんとそこには、会社で出会った面々のスペックが数値化されたデータがズラリ。そして、自分の能力も丸裸に…。社会人人生のスタートとともに、野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界が始まります！
