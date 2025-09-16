驚きの包容力を持つわんこたちの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で26万回再生を突破し、「人とか犬とかを超えてる世界」「笑顔にしかならない」「ほんとに可愛すぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：なかなか寝付けない1歳の女の子→犬たちと一緒に転がった結果…包容力がありすぎる『あまりにも尊い光景』】

家族で旅行へ

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、家族で旅行に出かけたそうです。ご夫婦と1歳の女の子『ほの』ちゃんに加え、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃんも一緒。ドッグランで水遊びをしたり、芝生を駆けまわったり…。うにくんとおからちゃんは、それぞれのペースで旅先の遊び場を楽しみました。

たっぷり遊んだからか、ホテルに着くと2匹はすでに眠そうにしていたそう。ソファに飛び乗ったかと思うと、2匹そろって目をしょぼつかせながら眠気と戦っていたといいます。

もう寝る時間

そんな中、ほのちゃんは掃除用のコロコロを発見して、部屋中を掃除しようとしました。実は、ほのちゃんはコロコロが大好き！ついつい興奮して、色々なところの掃除を始めたといいます。

とはいえもう寝る時間。「布団に行くよ～」との声に、真っ先に反応したのはおからちゃんです。おからちゃんは、ベッドの端にゴロンと横たわり、寝る体勢に入りました。それを見たうにくんも布団へ。2匹は、抱きしめ合うような体勢で眠りについたといいます。

なかなか寝付けない…

それを見たほのちゃんも、大急ぎで布団に入ります。ほのちゃんとおからちゃんがうにくんを挟むようなポジションになったとか。しかし、みんなで並んで布団に入れることが嬉しいのか、ほのちゃんはなかなか眠れなくなってしまいました。

自分で自分をトントンしたり、顔をたたいたり、なにやら落ち着かない様子のほのちゃん。2匹は、ほのちゃんが眠れるように静かに過ごしていたといいます。そのおかげで、ついにほのちゃんも就寝…。

くっつきあって眠る3人の姿に、思わず心温まるワンシーンでした♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「３人くっ付いて寝てる姿…尊すぎます」「観てる私達も幸せな気分になるなぁ」「私もそのお布団に入りたい」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、3兄妹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

