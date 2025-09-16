お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢が2025年9月14日、公式YouTubeチャンネル「五反田ガレージ」に、チャンネル公式キャンピングカーの購入を検討する動画を公開した。

（関連：【画像あり】さらば青春の光・森田が惹かれたキャンピングカー）

今回の動画はいわゆる案件動画。チャンネルの企画でキャンプに行くためのキャンピングカーを購入するという建て付けのもと、中古車情報サイトで車を探し、実店舗まで見に行くという内容だ。

とはいえ「五反田ガレージ」では頻繁にキャンプ動画を投稿しているわけではない。おまけに、森田はプライベートでも2年ほどキャンプから遠ざかっているという。そのため、スタッフ2名からキャンピングカー購入を促されても「どっちかが買えばええやん」と温度感は決して高くない。「『ゴタガレ』の経費でいこうとしてんな。そんなわけないやん」と、株式会社ザ・森東の社長として財布の紐をきつく締めた。

しかし、中古車情報サイトで中古車の画像を漁るうちに徐々に態度は軟化。3760万円するメルセデス・ベンツのマイクロバスのようなキャンピングカーを目にした時には「かっこええ！」「報道の機材車やん！」と思わず声を上げ、「憧れたなぁ、子どもの頃、キャンピングカーって。親父買えへんかなぁって思ってたわ」と懐かしむ。すかさず、スタッフが「子どもの頃の憧れを実現していくのが森田さんの今までの人生ですもんね」と購買意欲の促進を試みるも、「じゃあ、親父に買ってもらうわ」「俺じゃない。親父に買ってほしかった」とはぐらかした。

その後、サイトで見つけたキャンピングカー仕様の日産セレナに目を付けた森田とスタッフは、実車をチェックするために日産のキャンピングカーを専門で取り扱う販売店へ移動。スタッフによると、インバウンド需要の拡大に伴いホテルの宿泊料金が高騰している今、有料車中泊スペース「RVパーク」が注目されているという。そんな話を移動中の車中で聞かされた森田は「便利は便利やなぁ」といい、「キャンプブームも落ち着いてたんやから安くなっていくんじゃないの？ キャンピングカーも」と予測した。

ほどなくして販売店に到着。お目当ての車は「日産セレナ-SU ポップアップルーフ 2.0ハイウェイスターUセレクション」だ。屋根に搭載されたテント「ポップアップルーフ 」が存在感を放つ車体を前にした森田は「すごっ！」と目を丸くする。実際にルーフ部分に上ると「憧れてたやつや！」と喜んだ。さらに、内装設備も充実しており「これめっちゃええな！」と気に入っていた。なお価格は1150万円とのことだった。

このように、実車を目の当たりにして好感触を示す森田。しかし最後にスタッフから決断を求められると、「五反田ガレージとして買うわけないやんか」と当初の意見を曲げず、スタッフ2名を指して「お前らが買うかどうかやから（笑）」と選択を迫り、結局、森田もスタッフも購入には至らなかった。

本動画に対し、コメント欄には「森田さんが居れば、どんな会話もおもろなるの凄い」「キャンプもっと見たいです！」「この土日鬱ってたけどちょっと元気出たありがとう」「日産メインで明るい動画、久しぶりに見た」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）