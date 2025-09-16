¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î18ÄÚ¤Î²ÈŽ¤·ú¤Æ¤Æ¤ß¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È
°ìÈÖ¤Ï¤¸¤á¤Ë·è¤á¤¿¥ì¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¤Î¾ÈÌÀ¡£¤³¤ì¤ò´ð½à¤Ë²È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢´¶Æ°¤·¤Æ¶½Ê³µ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø53ºÐ¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥â¥À¥ó¤ÊÊë¤é¤·¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛInstagram¤Ç¹¥É¾¤Ê2.9¾ö¤Î¿²¼¼¡£Èâ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÈþÍÆ»Õ¤ÎTaji¤µ¤ó¤Ï53ºÐ¤Î»þ¡¢Êì²°¤ÎÎÙ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤À¤Ã¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤¬½»¤à¾®¤µ¤Ê²È¤ò·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÌµ²æÌ´Ãæ¤ÇÆ¯¤¡¢¤º¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿Taji¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¶õ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤·¤¿¤³¤È¡£
²È¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë´°À®¡£²È¤Å¤¯¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥â¥À¥ó¤ÊÊë¤é¤·¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï7Ëü7000¿Í¤òÆÍÇË¡Ê9·î½é½Ü¸½ºß¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Taji¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ë²È¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤Ë¡Ö¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¤³¤È¡×¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ»×¤¤¤¬¤±¤ºÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤³¤È¡×¤È¤Ï¡©¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢Taji¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø53ºÐ¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥â¥À¥ó¤ÊÊë¤é¤·¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
53ºÐ¤Î»þ¡¢²ÈÂ²¤¬Êë¤é¤¹Êì²°¤ò½Ð¤Æ¡¢ÎÙÃÏ¤Ë¼«Ê¬¤À¤±¤¬½»¤à18ÄÚ¤Î¾®¤µ¤Ê²È¤ò·ú¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Êì²°¤Ï¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢À¸³è´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£50Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤Õ¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯¿´°Â¤é¤°¶õ´Ö¤ÇÏ·¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤òÊë¤é¤¹¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡£¤É¤ó¤Ê²È¤ò·ú¤Æ¡¢¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊë¤é¤·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÆüÅö¤¿¤ê¤¬°¤¯¡¢¤È¤Æ¤â´¨¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹âµ¤Ì©¡¦¹âÃÇÇ®¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹©Ì³Å¹¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¡Ö½ë¤¯¤Ê¤¯¡¢´¨¤¯¤Ê¤¤²È¡×¤ò·×²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ±û¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Instagram¤Ç¤È¤Æ¤â¹¥É¾¤Ê2.9¾ö¤Î¿²¼¼¡£Èâ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø53ºÐ¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥â¥À¥ó¤ÊÊë¤é¤·¡Ù¤è¤ê¡Ë
¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿3¤Ä¤Î¤³¤È
¤É¤³¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤¬3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼´¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¥°¥ì¡¼¤Î¥Õ¥í¥¢¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤¿¤³¤È
ËÜÅö¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½»»Åª¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Þ¤·¤¿¡£Êª¤òÍî¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÉôÊ¬¤À¤±Ä¾¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤è¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥í¥¢¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£
¥°¥ì¡¼¤Î¥Õ¥í¥¢¥¿¥¤¥ë¤Ï½ý¤â¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢±ø¤ì¤âÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢²¿¤è¤ê±Ç¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø53ºÐ¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥â¥À¥ó¤ÊÊë¤é¤·¡Ù¤è¤ê¡Ë
ËÜÊª¤Î¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¾²²¼¥¨¥¢¥³¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢Åß¾ì¡¢ÍçÂ¤Ç¤âÎä¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¼Á´¶¤¬¤è¤¯¡¢½ý¤â¤Ä¤¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¤Ï¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¬¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¢Ä´¸÷¥í¡¼¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È
¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ï¸«ÀÑ¤â¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î½ªÈ×¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¥ì¡¼¥ë¤¬·úÃÛÈñÍÑ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Î¤È¤¤Þ¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
2ÁØ¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Ç 3ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆ©¤±´¶¤¬¤¢¤ê¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø53ºÐ¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥â¥À¥ó¤ÊÊë¤é¤·¡Ù¤è¤ê¡Ë
ÄÌ¾ï¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¶á¤¯¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É½Î¢2Ëç¤ÎÀ¸ÃÏ¤Î´Ö¤Ë¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¡¢Í¥¤·¤¯½À¤é¤«¤¤¸÷¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¡¢¿²¼¼¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤ë¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¤è¤¯¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤è¤ê¤â¹â³Û¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂçÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡£
£¤Û¤Ü´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Ë¤·¤¿¤³¤È
Å·°æ¤Ë¤Ä¤±¤¿¾ÈÌÀ¤Ï¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Á°¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥é¥¤¥È¤äÏ²¼¤Î¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¤ë¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í½»»¤Î3ÇÜ¤Î³Û¤ò¤«¤±¤Æ¤Ä¤±¤¿¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãë¤âÌë¤â¾ÈÌÀ¤òÄ¯¤á¤Æ¤Ï¡¢ËþÂ¤·¤Æ³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ¤Ë¤³¤ì¤Ï¤Ä¤±¤¿¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¥ì¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¡Ö¥é¥á¥é¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥é¥¤¥È¡£Ìë¤âÌÀ¤ë¤µ¤Ë¿½¤·Ê¬¤Ê¤·¤Ç¤·¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø53ºÐ¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥â¥À¥ó¤ÊÊë¤é¤·¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤³¤È
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁÛÄê³°¤Î¤³¤È¤Ï½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£½»¤ß»Ï¤á¤Æ2½µ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤Ê¬¤è¤¯¡¢ËèÆü²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¤ª¹á¤Î¹á¤ê
½»¤ß¿´ÃÏ¤¬¤è¤¤¤è¤¦¤Ë¡ÖÁ´´Û¶õÄ´¡Ü24»þ´Ö´¹µ¤¤Î²È¡×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë¤È¤¡¢¤ª¹á¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢24»þ´Ö´¹µ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆ÷¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¥Ñ¥ó¤ò¾Ç¤¬¤·¤¿¤È¤¡¢Áë¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¾Ç¤²½¤¤Æ÷¤¤¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥·¥§¥ë¥Õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤ª¹á¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø53ºÐ¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥â¥À¥ó¤ÊÊë¤é¤·¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¹á¤Î¹á¤ê¤¬¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ´¹µ¤¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¤È´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¼¿¶ôÊÉ
Ä¹¤¤´Ö¡¢Êì²°¤Î2³¬¤Ë¤¢¤ëÏ²¼¤ÎÊÉ¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¤Î±ø¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸ÀÃæ¤Ë¥¯¥í¥¹¤òÇí¤¤¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¼¿¶ô¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¤Ë¡¢¼¿¶ô¤ÏÊÉ»æ¤è¤ê¤â¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ë»È¤Ã¤¿¼¿¶ô¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥¹¼¿¶ô ¥«¥ë¥¯¥¦¥©¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¸ÆµÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÇºà¤Ç¤¹¡£Ç¯Ãæ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡£
¼¿¶ôÊÉ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¤Þ¤«¤·¤Î¤¤¤½¤¦¤Ê¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø53ºÐ¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥â¥À¥ó¤ÊÊë¤é¤·¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤¿¤À¾²¤ËÊ´¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¤â¤¿¤ì¤¿¤êÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Éþ¤¬Çò¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿²¼¼¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÎË¥¤¤ÌÜ¤¬¼¿¶ô¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡¢Ã¼¤¬Á´Éô¤Û¤É¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡ª
È¾Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÊ´¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ÊÌ¤ÎÌäÂê¤â¡ª ¼¿¶ô¤Î´¥Áç¤Ë¤è¤ê¡¢·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ú¶ñ¤Î¶ÌÜ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Û¤Û¡Ä¡Ä¡£
£Á´´Û¶õÄ´¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¡Ä¡Ä
½»¤ß»Ï¤á¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÅß¡£±½¤Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö´¥Áç¡×¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£ÃÈË¼¤òÆþ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤Ë´é¤Ï¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¨¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´¥¤¯¤È¤¤¤¦ÍÍÍ¡£
¹©Ì³Å¹¤µ¤ó¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ß¤Ï¤ê¤óË·¡×¤È¤¤¤¦Ç®Ãæ¾É»Ø¿ô·×¡Ê´¥Áç»Ø¿ô¤Ê¤É¤â¤ï¤«¤ë¡Ë¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥Ô¡¼ÌÄ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡ª ¾®¤µ¤¤Âî¾å¤Î²Ã¼¾´ï¤òÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´Á³Â¤ê¤º¡£
µÞî±¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÇã¤¤¤ËÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Ç¤¨¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¥À¥¤¥½¥ó¤Ë¤·¤¿¤é¤³¤ì¤â²Ã¼¾ÎÌ¤¬Â¤ê¤º¡£·ë¶É¡¢¥É¥Ç¥«¤¯±Ç¤¨¤Ê¤¤²Ã¼¾´ï¤¬ÄÃºÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Û¤³¤ê
µ¤¤Î¤»¤¤¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Û¤³¤ê¤¬¤¿¤Ä¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Á´´Û¶õÄ´¤Î¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Õ½ê¤¬3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾²²¼¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
ÎäË¼ÍÑ¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤È¡¢ÃÈË¼¤Î¤¿¤á¤Î¾²²¼¥¨¥¢¥³¥ó¤Î2Âæ¤òµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾²²¼¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÇÓµ¤¸ý¤Ï³«¤±ÊÄ¤á¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÊÄ¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¤Û¤³¤ê¤ÏÎ¯¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¤Û¤³¤ê¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Î¤Ç1Æü¤ª¤¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¸¼´Ø
¥·¥å¡¼¥º¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¸¼´Ø¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¡£·¤¤Ë¥«¥Ó¤¬À¸¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¡Ø53ºÐ¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥â¥À¥ó¤ÊÊë¤é¤·¡Ù¤è¤ê¡Ë
¶¹¤¤¸¼´Ø¤ËÈâ¤Î¤Ä¤¤¤¿¼ýÇ¼¤¬¤¢¤ë¤È¡¢³«ÊÄ¤·¤Å¤é¤¯¡¢²ÄÆ°¼°¤ÎÃª¤âÉý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤ÆÍ½»»¤ÎÌÌ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¥·¥å¡¼¥º¥¯¥í¡¼¥¯¤ÎÀßÃÖ¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¥Ë¥Ã¥Á¡ÊÊÉ¤Î°ìÉô¤ò±ú¤Þ¤»¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¾þ¤êÃª¤òºî¤ë¤³¤È¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¥á¥Ã¥·¥å¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤òÃÖ¤¤¤Æ·¤¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
·ë²Ì¡¢º½¤Ê¤É¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤Î²¼¤Ë¤Û¤³¤ê¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÝ½üµ¡¤ÇµÛ¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤Î¤Ç¡¢»þ¡¹ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿á¤È´¤±¤ä¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥é¥¤¥È
¿á¤È´¤±¤ÎÁë¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥ÁÉôÊ¬¤äÃì¡£¹â¤¯¤ÆÆÏ¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¼¿¶ô¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¶¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¤Þ¤Àµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á³¥¿§¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥é¥¤¥È¤Î¤Ò¤À¤¬ºÙ¤«¤¹¤®¤Æ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥â¥Ã¥×¤Ç¤Ï¼è¤êÀÚ¤ì¤º¡¢°Àï¶ìÆ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥ï¡¼¡ÊÁ÷É÷µ¡¡Ë¤ÇÈô¤Ð¤·¤¿¤é¤Û¤³¤ê¤¬»¶¤é¤Ð¤ë¤·¡¢¤³¤³¤â²¿¤«¤¤¤¤ÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤«ÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¹¡£
²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì°¦Ãå¤¢¤ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½»¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¢¤ì¡©¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î²È¤Ï¡¢°¦Ãå¤¬¤¢¤ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯Êë¤é¤»¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
