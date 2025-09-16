¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¤â°û¤ß¤¹¤®Ãí°Õ¤Î³Ê¸À¤¬¡£º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ª¼ò¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¾ï¼±¡¿¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¡
¡Ø¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¡¡»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶µ¤¨¡Ù¡ÊÂç¾ëÆ»Â§/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û
¡¡4000Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¸ÅÂå¿Í¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ë»Å»ö¤äÆü¾ï¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª ËÜ½ñ¤Ç¤Î¡Ö¸ÅÂå¿Í¡×¤È¤Ï¡¢¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥¢¤Î¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤ä¥×¥é¥È¥ó¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Î¸¿Í¡¢»×ÁÛ²È¡¢Å¯³Ø¼Ô¤Î¹¦»Ò¤äÏ·»Ò¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥Æ¤ä¥Ë¡¼¥Á¥§¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤Î¤³¤È¡£¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡¢¸ÅÂå¿Í¤¬»Ä¤·¤¿44¤Î³Ê¸À¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¸ÅÂå¿Í¤Î¶µ·±¡¡»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¶µ¤¨¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³Ê¸À1¡¡¥Ó¡¼¥ë¤ÏÅÇ¤¯¤Þ¤Ç°û¤à¤Ê
¡¡¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤¹¤®¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡£°û¤ß¤¹¤®¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ýÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤âÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤ÀµÂÎ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â²ðÊú¤Ê¤É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿Í§¿Í¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤¤¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ø¹Ô¤±¡×¤È¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤òÃµ¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÀÖ¤óË·¤Î¤è¤¦¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¡Ö¥¢¥Ë¤Î¶µ·±¡×¤è¤ê¡Ë
¢£¥Ó¡¼¥ë¤Ï»Ò¶¡¤â°û¤à
¡¡¤ª¼ò¤ò°û¤á¤ëÇ¯Îð¤Î¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡Ê¿Þ3¡Ë¡£ÆÃ¤Ë¼«¤éÁÆÁê¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¡¢¼ª¤ÎÄË¤¤ÏÃ¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¹ñÌ±¤Î90¡ó°Ê¾å¤¬¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Îµï¼ò²°¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÇÆü¡¹ÉÑÈ¯¤¹¤ë¡¢¤ª¼ò¤òÅÇ¤¯¤Þ¤Ç°û¤à¤è¤¦¤Ê¼ºÂÖ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·Ìó90¡ó¶¯¤¬¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì°Ê³°¤Î½¡¶µ¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë»Ä¤êÌó10¡ó¤Î¿Í¤¬¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î°ìÇÉ¤Ç¤¢¤ë¥³¥×¥È¶µ¤Î¿®¼Ô¤Ê¤Î¤À¡£¤è¤Ã¤Æ¼óÅÔ¥«¥¤¥í¤Î³¹³Ñ¤Ë¤Ï¼ò²°¤µ¤ó¤¬´ö¤Ä¤â¤¢¤ë¡£»ä¤â²¿¸®¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¾¯¤·¥À¡¼¥¯¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êºø³Ð¤Ë´Ù¤ë¡£¤Þ¤¿Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ñ¸÷µÒ¤È¤·¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤â¥ï¥¤¥ó¤â°û¤á¤ë¤Î¤À¡£´Ñ¸÷µÒ¤¬¶ØÃÇ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÎË¢¤ò¤¦¤Þ¤½¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤¬À¤³¦¶þ»Ø¤Î´Ñ¸÷Î©¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÅÂå¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Ïº£¤È¤Ï¾¯¤·ÍÍÁê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£7À¤µª¤Î½é¤áº¢¤Ë¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤¬¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ»Ï¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤â¥ï¥¤¥ó¤â¥¨¥¸¥×¥È¤Ç³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÀ¸¤Î¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤«¤é¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤òºÎ¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¥Ï¥Á¥ß¥Ä¼ò¤Î¥ß¡¼¥É¤Ê¤É¤â°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤¿¤Á¤Ï¶Ø¼ò¤É¤³¤í¤«¤à¤·¤í¡¢¤½¤ì¤é¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÅÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÚÃå¤Î¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿°ÛÌ±Â²¤¿¤Á¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ú¥ë¥·¥¢¿Í¡¢¥®¥ê¥·¥¢¿Í¡¢¥í¡¼¥Þ¿Í¤â¤½¤ì¤é¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ÀîÊÕ¤Ë¶á¤Å¤¥ï¥Ë¤ä¥«¥Ð¤Ë½±¤ï¤ì¤ë´í¸±À¤â¤Ê¤¯¡¢½»·ìµÛÃî¤Î½»¤à¥Ê¥¤¥ëÀî¤Î¿å¤ò°û¤à¤è¤ê¤â°ÂÁ´¤Ê°û¤ßÊª¤³¤½¤¬¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Îµ¯¸»¤¬ÏÀ¤¸¤é¤ì¤ëºÝ¤Ë¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¤È¤È¤â¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¤½¤Î¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¤Î¤¬¥¨¥¸¥×¥È¤À¡£¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê°û¤ßÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥ë¤Ï¡¢¿å¤È¾¯¤·¤À¤±¾Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ò°ì½ï¤Ë¤Õ¤ë¤¤¤ÇßÉ¤·¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤òÔä¤ËÆþ¤ì¤ÆÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢´ØÀ¾¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¤ä¤ß¤«¤ó¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ËµíÆý¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¥ß¥¥µ¡¼¤Ë¤«¤±¤¿¡¢¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ç¥É¥í¥É¥í¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÉÍÜ²Á¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢£¹ñ²È»º¶È¤À¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤
¡¡ÀÎ¥·¥ê¥¢¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Çºî¤é¤ì¤¿ÉÓÆþ¤ê¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥Ó¡¼¥ë¡Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤ÂåÊª¡Ë¤ò²¿ÅÙ¤â°û¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¯¹Ú¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±ÕÂÎ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ã¥×¤ËÃí¤¤¤Ç¤âË¢¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÓ¤ò»×¤¤¤ÃÀÚ¤ê¾å²¼¤Ë²¿ÅÙ¤â¿¶¤Ã¤ÆÌµÍý¤ä¤êË¢¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥Ó¡¼¥ë¤â¤½¤ì¤Ë¶á¤¤Êª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤ÏÈ¯¹Ú¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢¥Ê¥Ä¥á¥ä¥·¤ä¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤Ê¤É¤ÎÅü¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¸Å¤Î¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤¤Îº¯À×¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥ÈÀè²¦Ä«»þÂå¡Ê¸½Âå¤«¤é6000Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¡¢¥Ò¥¨¥é¥³¥ó¥Ý¥ê¥¹¤Ê¤É¤ÎÅÔ»Ô°äÀ×¤Ç¸«¤é¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤³¤Ç¤Ï¥Ó¡¼¥ë¹©Ë¼À×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¹ñ²ÈÅª¤Ê»º¶È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿¦¿Í¤¬¥Ó¡¼¥ëÀ¸»º¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤À¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÎò»Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ÏÂçÊý¡¢¼«²È¾úÂ¤¤Ç¡¢ÊÆ¤ÈÊÆ¹í¤È¿å¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿¤À¤±¤Î¡¢ßÉ¤¹¹©Äø¤ò¾Ê¤¤¤¿¼ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¼ò¤ÎÀÊ¤Ç¤Î¼ºÂÖ¤Ï¡¢¸Åº£ÅìÀ¾Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤À¡£Í§¿Í¤ËÇÍëÊ»¨¸À¤È¤È¤â¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢À®¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÂÖ¤òÂç½°¤Ë»¯¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¿®ÍÑ¤òÁÓ¼º¤µ¤»¡¢¿È¤òÌÇ¤Ü¤¹¤Î¤Ïº£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¤æ¤¨¤ËÌµ¼Â¤Îºá¤ÇÅê¹ö¤µ¤ì¤¿¸¼Ô¥¢¥ó¥¯¥·¥§¥·¥ç¥ó¥¯¥¤¤â¡¢¼«¿È¤ÎÂ©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖºøÍð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼ò¤ò°û¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¡Ê¡Ö¥¢¥ó¥¯¥·¥§¥·¥ç¥ó¥¯¥¤¤Î¶µ·±¡×¤è¤ê¡Ë
¡¡º£¤âÀÎ¤â¤ª¼ò¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜ¤Ê¤Î¤À¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ë³Ê¸À¤Ç¤¢¤ë¡£
