目指せアイドル!? イケメン好きアラフォー女性が女子アイドルの曲でダンスレッスン／イケメンに会えない今、私たちはどう生きるか。
私たちの生活が一変したコロナ禍。友人と会うことが出来なくなったり、楽しみにしていたイベントが中止になったり…当たり前に楽しんでいたことができなくなった自粛生活で、気持ちが沈んでしまった人も多かったのではないでしょうか。
コロナの襲来により、イケメンに会うどころかお互いに会うことすらできなくなってしまった、著者の竹内佐千子さんと担当編集のM田さん。そんな中で、大好きな俳優の死や身内の死など、予想外すぎる出来事や悩み・不安がふたりを襲う。さらには会えないでいるうちにイケメンとの接し方を忘れ、イケメンとの向き合い方にも悩むように…。
イケメン好きな2人のコミックエッセイ「BURACHIN」シリーズから、つらいことを乗り越えて生きていく日々を描いた第5弾をお届けします。
※本記事は『イケメンに会えない今、私たちはどう生きるか。』（竹内佐千子/ぶんか社）から一部抜粋・編集しました
