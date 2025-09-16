ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再建し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「成功し続ける人になる秘訣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

複雑に考えるほど、本質は見えなくなる

重要な判断や新しいアイデアを考えるとき、多くの人は条件を並べ、複雑に考えすぎてしまいます。

しかし、成功する人ほど「シンプルな質問」を投げかけています。

たとえば、採用の場面で――

「この人は、自分の家族の上司にしたいだろうか？」

部下に問いかけるときは――

「あなたが私だったらどうしますか？」

シンプルな一言が、議論を整理し、核心を浮かび上がらせるのです。

シンプルにするほど成功のきっかけに近づく

実際、タコベルを立て直したデヴィッド・ノヴァクは「Think Outside the Bun（バンズの外で考えよう）」というシンプルなコピーで、顧客にハンバーガー以外の選択肢を促し、ブランドの売上を爆発的に伸ばしました。

「シンプルに問う」ことは、成功への最短経路を掘り当てる鍵なのです。

バフェットが教えてくれた「妹に語るように話す」習慣

伝えるときも同じです。

投資家ウォーレン・バフェットはこう語っています。

「当社の株主やその候補者には、妹に話しかけるときのような言葉遣いを心がけている。妹はとても聡明だが、我が社の事業に関する知識はない。そこで、私はまず心の中で『バーティー』と妹の名前を呼び、それから彼女が知りたいだろうと思うことを簡潔な英語で話すようにしている。現時点の状況や目標、業績の測り方や、顧客のために何を考えているかなどをね」

難解な専門用語ではなく、相手がすぐ理解できるシンプルな表現を選ぶ。

それだけで、メッセージの伝わり方は劇的に変わります。

あなたも試せる「シンプル化」のトレーニング

たとえば、自分の企画書を1ページにまとめてみる。

あるいは「妹や親友に説明するとしたらどう表現するか？」と自問してみる。

余計な情報を削ぎ落とし、本当に伝えたい核心だけを残す。

それが、学びを深め、成果につながる思考法なのです。

（この記事は『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』をもとに、一部抜粋・編集し作成しました。）