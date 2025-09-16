【一言でバレる】「考えの浅い人」が無意識にやってしまっていること・ベスト1
ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再建し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「成功し続ける人になる秘訣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）
複雑に考えるほど、本質は見えなくなる
重要な判断や新しいアイデアを考えるとき、多くの人は条件を並べ、複雑に考えすぎてしまいます。
しかし、成功する人ほど「シンプルな質問」を投げかけています。
たとえば、採用の場面で――
「この人は、自分の家族の上司にしたいだろうか？」
部下に問いかけるときは――
「あなたが私だったらどうしますか？」
シンプルな一言が、議論を整理し、核心を浮かび上がらせるのです。
シンプルにするほど成功のきっかけに近づく
実際、タコベルを立て直したデヴィッド・ノヴァクは「Think Outside the Bun（バンズの外で考えよう）」というシンプルなコピーで、顧客にハンバーガー以外の選択肢を促し、ブランドの売上を爆発的に伸ばしました。
「シンプルに問う」ことは、成功への最短経路を掘り当てる鍵なのです。
バフェットが教えてくれた「妹に語るように話す」習慣
伝えるときも同じです。
投資家ウォーレン・バフェットはこう語っています。
難解な専門用語ではなく、相手がすぐ理解できるシンプルな表現を選ぶ。
それだけで、メッセージの伝わり方は劇的に変わります。
あなたも試せる「シンプル化」のトレーニング
たとえば、自分の企画書を1ページにまとめてみる。
あるいは「妹や親友に説明するとしたらどう表現するか？」と自問してみる。
余計な情報を削ぎ落とし、本当に伝えたい核心だけを残す。
それが、学びを深め、成果につながる思考法なのです。
（この記事は『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』をもとに、一部抜粋・編集し作成しました。）