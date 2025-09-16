タレントのマツコ・デラックス（52）が15日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演し、新東名高速道路のサービスエリア愛を明かした。

「東京―大阪間の高速道路問題」とし、マツコは「新東名、あっという間。新東名、大阪まで2時間以上変わってくるね」と言うと、SUPER EIGHTの村上信五も「間違いなく1時間半は」と語った。

マツコは「SAでグダグダしていなかったら、2時間は巻ける。でも私、グダグダしちゃうのよ…SAで超グダグダしちゃう。あれ、直んねえかな。なんかいらない変な人形とかも買っちゃうんだけど。いっぱいクッキー買って、裏見たら、全部作っているところ同じだったりするのよね」と説明した。

「あれを我慢すれば…」とし「まず、海老名に寄るのすら我慢する訳よ。海老名でもう寄りたくなるのよ。海老名凄いじゃない。でも、これから大阪に行くのに、いきなり最初のサービスエリアで油売っているバカはいないわ、と思って。だから我慢します。その次の裾野（足柄）も我慢します」と、我慢し続けるとした。

だが、新東名入ると「沼津あるじゃん。あそこ海見えるのよ」と言い、村上も「静岡はね、ええとこ多いよ」と賛同すると「寄っちゃうんだよ。！次浜松でも寄っちゃうんだよ。あそこもいいんだよ。めっちゃ景色いいの」と強調。

さらに名神高速に入ってから「養老は絶対に寄りたいんですよ。寄るって決めているんです」と言い、「なんで？俺は結構スルー」と首をかしげる村上に「関ケ原じゃん。西日本だ、あそこは準備。身ぎれいにして、はい西日本に入りますっていう」と説明すると村上は「西の人間との違い。俺ら、帰ってきたから、はよ帰りたいから」とし、マツコも「私が特殊かも」とうなずいた。

だが、3回はサービスエリアに寄り「大体1時間くらいいるじゃない。3時間くらいかかっちゃう」と言うマツコに対し村上が「おって2〜30分くらい」と言うと「お前はサービスエリア楽しめてねえな！」と言い放っていた。