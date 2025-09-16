石破茂総理は7日の記者会見で退陣を正式に表明した。9月22日告示、10月4日投開票の日程で行う自民党の総裁選に注目が集まっている。

【映像】石破総理、辞任前に側近と密会した料理店

ジャーナリストの青山和弘氏は、石破総理が続投を断念した理由について「表面的には衆参の両方の選挙で過半数を割ったこと。これでもう彼の正当性がなかったということがすべての根本にあると思うが、なぜそういうことになったのかを考えるとチームが弱すぎたこと」と指摘した。

「最後に残った側近も、結局現状をちゃんと認識できないで自分の立場を考えて主戦論を唱えるばかりだった。解散しろとか総・総分離（総理と総裁を別の人が務めること）とか、常識では考えられないことまで出してきた。完全に詰んでいるのに詰んでないと思わせて、石破さんは決断できないというような状況まで追い込んじゃった。この間、女房役の官房長官も一切出てこない。こんなこともあり得ないし、旧石破派の人たちも全然説得に行っていない。周りにいるのは主戦論の状況がわからない人ばかり。これもはっきり言うとリーダーとしての石破さんの資質のなさだったと思う」と解説。

「側近にちゃんと自分のことをわかってくれる人がいなかった。これが最後まで尾を引いた。結局鈴をつけたのは側近でもなんでもない菅さんと小泉さんという。自民党の人材不足のなれの果てじゃないか」と厳しく評価した。

「今回の退陣劇で学ぶことがあるとするなら？」という質問に対しては、「やはり総理大臣は1人じゃできないということ。次誰になるのかわからないが、総裁が誰であれ総理が誰であれ、周りの人たちをちゃんと固めないと、ろくな政治にはならない。チームでやれる人を選ばないと駄目だということは間違いなく言える」と提言した。

さらに、青山氏は安倍政権を引き合いに出して「安倍さんも1次政権のときは失敗している。ただその失敗で、ちゃんと身内を固めないといけないということで2次政権はしっかり、特に官邸の中を固めることができて、それから7年8か月も続いたんだと思う。そういう意味では安倍さんは2回目のチャンスがあったから良かったが、チームの作り方というのは本当に大事」とコメント。

また、話題のなかで麻生太郎元総理の名前が出てくると「麻生派という派閥だけはまだあって、あの派閥は結束力がわりと高い。麻生さんは下に対する配慮ができる人でもある。派閥の領袖ってそういう人だったので、石破さんというのは結局石破派も守れなかった人。今回いろいろないきさつのなかで政治とカネの問題のなかで総理総裁になったけれど、ちょっと条件的に厳しかった。結果論だが」と、引き合いに出し両氏の違いについて語った。

（『ABEMA的ニュースショー』より）