°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¡ÖÆÍÁ³¤Î»à¡×¤È¡ÖµìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¡×¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡Ä¡ÖÀï¸å»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÆâ³Õ¡×¤«¤é¤ÎÃüÍî
°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î»à¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¡£¤Ê¤¼¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤«¤¯¤âÃüÍî¤·¤¿¤Î¤«¡©
Ä¹¤é¤¯ÆüËÜ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤¬ÍÉ¤é¤®¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡Ø¼«²õ¤¹¤ëÊÝ¼é¡Ù¡ÊµÆÃÓÀµ»Ë Ãø¡Ë¤Ï¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬º®ÌÂ¤òÂ³¤±¤ëÀ¯¼£¾õ¶·¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖÀ¯¼£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤«¤é3Ç¯¡Ä¼«Ì±ÅÞÂçÇÔ¤ÎÎ¢¤Ç¹¤¬¤ë¡Ö±¦ÇÉ¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡×¤È¡Ö»²À¯ÅÞ¡×¤ÎÇ®¶¸¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¡Ö°ä»º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢µÆÃÓÀµ»Ë¡Ø¼«²õ¤¹¤ëÊÝ¼é¡Ù¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Àï¸å»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÆâ³Õ¤«¤é¤ÎÃüÍî
2012Ç¯12·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï¡¢2020Ç¯9·î¤Þ¤Ç¡¢7Ç¯9¥õ·îÂ³¤¡¢¤½¤Î¸¢Àª¤Ï¡Ö°ì¶¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ÂÇÜ¤Ï¡¢·É°¦¤¹¤ëÁÄÉã¡¢´ß¿®²ð¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ë·ûË¡²þÀµ¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£2014Ç¯12·î¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤È2016Ç¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ò·Ð¤Æ¡¢Âè3¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ï¡¢·ûË¡²þÀµ¤ÎÈ¯µÄ¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢½°»²3Ê¬¤Î2¤Î²þ·ûÀªÎÏ¤ò¡¢°ìÄê´ü´Ö³ÎÊÝ¤·¤¿¡£Àï¸å¤ÎÀ¯¼£»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¼£¾õ¶·¤Ï²áµî¤Ë°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡¢°ÂÇÜ¤Ï¡ÖÀï¸å»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÆâ³Õ¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤ÏÂè1¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ò¸½¾ì¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¼èºà¤·¤¿¡£Éü³è¤·¤¿Âè2¼¡À¯¸¢¡ÊÂè2¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ°Ê¹ß¡Ë¤ÏËÜ¼Ò¤Î¥Ç¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÇÜ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¹¶·âÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ç¤Ä¤±¤¿¼·»°Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿È±·¿¤¬¡¢Éü³è¸å¤ÏÁ´ÂÎ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ò¼å¤µ¤«¤éÀº×û¤µ¤Ø¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ñ²ñ¤Ç¤âÌîÅÞ¤Ø¤ÎÈ¿ÏÀ¡¢Ìî¼¡¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£
¶¯µ¤¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£ÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ß°Â¡¢³ô¹â¤È¤Ê¤ê¡¢Âç´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¶ÈÀÓ²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤·¡¢·ã¤·¤¤ÌîÅÞ¤ÎÄñ¹³¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÄêÈëÌ©ÊÝ¸îË¡¤ä¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î·ûË¡²ò¼áÊÑ¹¹¡¢°ÂÊÝË¡À©¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£2016Ç¯º¢¤Þ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ï¾å¤êÄ´»Ò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¿¹Í§³Ø±à¡¦²Ã·×³Ø±àÌäÂê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥â¥ê¥«¥±ÌäÂê¡×¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¡£ºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¸øÊ¸½ñ²þãâ¤âÈ¯³Ð¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤ÎÀ¯¸¢¤Ê¤é¤¿¤Á¤Þ¤Á´¤²ò¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢°ÂÇÜ¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤ÎÁªµó½àÈ÷¤¬À°¤¦Á°¤Ëµ¡Àè¤òÀ©¤·¤Æ²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤·¤«¤±¤¿¡£Á°¸¶À¿»ÊÎ¨¤¤¤ëÌ±¿ÊÅÞ¤¬¡Ö´õË¾¤ÎÅÞ¡×ÀßÎ©¤ÎÅÞÆâ¹³Áè¤ÇÊ¬Îö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌîÅÞ¤ÎÅ¨¼º¤â¤¢¤ê¡¢¼«¸øÀ¯¸¢¤ÏÄê¿ô¤Î3Ê¬¤Î2¤Î³ÎÊÝ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¶¯µ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¤ªÍ§Ã£Æâ³Õ¡×¤Ê¤É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ÆÃ¡¤«¤ìÂ³¤±¤¿¤¬¡¢Éü³è¤·¤Æ¾å¤êÄ´»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÊóÆ»¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤â¼«¤é¹³µÄ¤·¤¿¡£»ä¤¬¥Ç¥¹¥¯¤Î»þ¤â¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ë¾¼·Ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ°ìÅÙ¡¢»ä¤Î¾å»Ê¤Ë¶ì¾ð¤¬Íè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÆü¶Ð¥Ç¥¹¥¯¤¬»ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤É¤³¤«¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢»ä¤òÌ¾»Ø¤·¤ÇÊÔ½¸¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Èë½ñ´±¤«¤é¤Ï2²ó¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¼èºà¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î°µÎÏ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡¢¤½¤Î¶ì¾ð¤ä°µÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÎÊÔ½¸Êý¿Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶¯µ¤¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤¬Â³¤¡¢¤½¤ì¤¬¼þÊÕ¤Î¡Ö²á¾ê¤Ê×ÖÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö×ÖÅÙ¡×¤Ï2017Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ï¡¢¡Öºù¤ò¸«¤ë²ñ¡×¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¤º¤ë¤º¤ë¤È»Ù»ýÎ¨¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö×ÖÅÙ¡×¤·¤Ê¤¤¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´íµ¡ÂÐ±þ¤Ë¤âÄÉ¤ï¤ì¡¢Âè1¼¡À¯¸¢¤òµÞ¤ËÊü¤ê½Ð¤·¤¿»þ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÂà¿Ø¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤·¤Ö¤È¤¯Éü³è¤ò¿ë¤²¤ë¡£Â³¤¯¿ûµÁ°ÎÆâ³Õ¤ÏÈ¯ÂÅö½é¤ÎÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹Ä´ºº¡Ë¤Ï74%¤Ç¡¢Æâ³ÕÈ¯ÂÄ¾¸å¤ÎÄ´ºº¡Ê1978Ç¯È¯Â¤ÎÂçÊ¿Æâ³Õ°Ê¹ß¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾®ÀôÆâ³Õ¡Ê87%¡Ë¡¢È·»³Æâ³Õ¡Ê75%¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤ÇÎòÂå3°Ì¤Î¹â¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ûÆâ³Õ¤Ï¡¢¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Î¼ºÂÖ¤Ç¤º¤ë¤º¤ë¤È»Ù»ýÎ¨¤òÍî¤È¤·¡¢À¯¸¢Ëö´ü¤Ë¤Ï³Æ¼ÒÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç30%Á°¸å¤È¤Ê¤ê¡¢Áí¼¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤³¤³¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¿û¤ò·Ñ¤¤¤Ç2021Ç¯10·î4Æü¤Ë¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿´ßÅÄÊ¸Íº¤Ï¡¢Ä¾¸å¤Î14Æü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£Æ±·î31Æü¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿ÌîÅÞ¤¬°ìËÜ²½¤ò¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢261µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¹ñ²ñ¤ò°ÂÄêÅª¤Ë±¿±Ä¤Ç¤¤ë¡ÖÀäÂÐ°ÂÄêÂ¿¿ô¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÁªµóÃæ¤Ë°ÂÇÜ¤¬½±·â¤µ¤ì¤¿2022Ç¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤â¡¢´ßÅÄ¤Ï²þÁª²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÂç¾¡¤·¤¿¡£
¤³¤Îº¢¡¢²â¥ö´Ø¤ä±ÊÅÄÄ®¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡Ö²«¶â¤Î3Ç¯´Ö¡×¤À¡£È×ÀÐ¤ÎÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤¿´ßÅÄ¤Ï¡¢2025Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¹ñÀ¯Áªµó¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÀ¯ºö¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¡Ö²«¶â¤Î3Ç¯´Ö¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ßÅÄ¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿êÂà¤Ø¤Î2Ç¯´Ö¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÂÇÜ¤Î»à¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆÍÁ³¤ÎÊÑÄ´
Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤Æ9¥õ·î¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»²µÄ±¡ÁªµóÃæ¤Î2022Ç¯7·î8Æü¸áÁ°11»þ31Ê¬¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Î¶áÅ´¡¢ÂçÏÂÀ¾Âç»û±ØÁ°¤Ç¡Ö¥É¥ó¥É¥ó¡×¤ÈÇúÈ¯²»¤Î¤è¤¦¤Ê2ÅÙ¤Î½ÆÀ¼¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Î±þ±ç±éÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°ÂÇÜ¤¬ÇØ¸å¤«¤éÁÀ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
Åö»þ¤ÎÆàÎÉ»Ô¾ÃËÉ¶É¤ÎÌµÀþµÏ¿¤Ë¤Ï¡¢ÁÀ·â»ö·ïÄ¾¸å¤ÎºøÁî¤·¤¿¾õ¶·¤¬¹îÌÀ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
11:32:49¡ÊÆàÎÉ¾Ã86¡Ë¡¡ÆàÎÉ¾Ã86³«¶É¡£¾ì½ê³ÎÇ§¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡£
11:33:53¡ÊÆàÎÉ¾ÃËÜÉô¡ËÆàÎÉ¾ÃËÜÉô¤«¤éÆàÎÉ¾Ã22¡£ÆàÎÉ¾ÃËÜÉô¤«¤éÆàÎÉ¾Ã22¡£
11:34:58¡ÊÆàÎÉ¾ÃËÜÉô¡ËÈ¯À¸¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ÏÀ¾Âç»ûÅìÄ®ÆóÃúÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯Ë¤»ö·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
11:35:15¡ÊÆàÎÉ¾Ã22¡Ë¡¡ÆâÍÆ¤É¤¦¤¾¡£¡ÊÆàÎÉ¾ÃËÜÉô¡Ë¤³¤Á¤é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âÎðÃËÀ¡¢·ý½Æ¤Ç·â¤¿¤ì¸½ºßCPA¾õÂÖ¡ÊÃø¼ÔÃð¡¡¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¡Ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
11:35:31¡ÊÆàÎÉ¾Ã22¡Ë¡¡ÆâÍÆ¤Ï²Ã³²»ö¸Î¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÆàÎÉ¾ÃËÜÉô¡Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£²Ã³²»ö¸Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÆàÎÉ¾Ã22¡Ë²Ã³²»ö¸Î¤ÇCPA¤Ç¤¹¤«¡©¤É¤¦¤¾¡£¡ÊÆàÎÉ¾ÃËÜÉô¡Ë·ý½Æ¤ÇÈ¯Ë¤¤Ç¤¹¡£
11:35:51¡ÊÆàÎÉ¾Ã22¡Ë¡¡·Ù»¡¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÆàÎÉ¾ÃËÜÉô¡Ë¸½ºßÄ´À°Ãæ¤Ç¤¹¡£»êµÞ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤¾¡£¡ÊÆàÎÉ¾Ã22¡ËÎ»²ò¡£
¤³¤Î»þ¡¢À¯¼£ÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¼Ò³°¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢ËÜ¼Ò¤«¤é½Æ·â¤Î°ìÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£µÞî±¡¢¼Ò¤ËÌá¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ÂÇÜ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¡£
°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤â¤·°ÂÇÜ¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤¿¡£¤³¤ì¤¬À¯¼£¥Æ¥í¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢À¯¼£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤âÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÉÔ°Â¤âÊú¤¤¤¿¡£¥Æ¥í¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÁþ¤·¤ß¤¬¡¢¡ÖÈ¿°ÂÇÜ¡×ÀªÎÏ¤Ø¤Î²á¾ê¤Ê¹¶·â¡¢ÊóÉü¤ÎÏ¢º¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£
¸á¸å6»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÆàÎÉ¸©Î©°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¤Ï¡¢°ÂÇÜ¤¬¸á¸å5»þ3Ê¬¤Ë»àË´¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»à°ø¤Ï¼º·ì»à¡£½ÆÃÆ¤¬¼ó¤«¤éÂÎÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¿´Â¡¤È¶»Éô¤ÎÂç·ì´É¤òÂ»½ý¡¢ÁÀ·âÄ¾¸å¤Ë¿´ÇÙÄä»ß¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂ¨»à¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ä¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢ÁÀ·â»ö·ï¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£¥Æ¥í¡×¤È¤Ï°ã¤¦ÇØ·Ê¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¡£¤Û¤É¤Ê¤¯Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢°ÂÇÜ¤È¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖµìÅý°ì¶µ²ñ¡×¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¡£
°ÂÇÜ¤òÁÀ·â¤·¤¿»³¾åÅ°Ìé¤Ï¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¿´¿ì¤·¤¿¿®¼Ô¤ò¿Æ¤Ë»ý¤Ä¡Ö½¡¶µ2À¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£»³¾å¤ÎÊì¿Æ¤Ï¶µÃÄ¤Ë1²¯±ß°Ê¾å¤Î¸¥¶â¤ò¹Ô¤¤¡¢°ì²È¤ÏÊø²õ¤·¡¢Î¥»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶µÃÄ¤òº¨¤ó¤À»³¾å¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¶µÃÄ¤ÎÍ§¹¥ÃÄÂÎ¤¬³«¤¤¤¿½¸²ñ¤Ë¡¢°ÂÇÜ¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¶§¹Ô¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»³¾å¤Ï¡Ö¡Ê¶µÃÄ¤ò´Ú¹ñ¤«¤é¡Ë¾·¤Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ï´ß¿®²ð¸µ¼óÁê¡£¤À¤«¤é¡ÊÂ¹¤Î¡Ë°ÂÇÜ»á¤ò»¦¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¶µÃÄ¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ÂÇÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÂÇÜÇÉ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎµÄ°÷¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤Î²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢Áªµó»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢ÀÜÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤Ï22Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç180¿Í¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÂÇÜ¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤ÈµìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤Ï¡Ö²«¶â¤Î3Ç¯¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Ï¤º¤Î´ßÅÄÆâ³Õ¤Î±¿Ì¿¤ò°ìµ¤¤Ë°ÅÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤«¤é3Ç¯¡Ä¼«Ì±ÅÞÂçÇÔ¤ÎÎ¢¤Ç¹¤¬¤ë¡Ö±¦ÇÉ¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡×¤È¡Ö»²À¯ÅÞ¡×¤ÎÇ®¶¸