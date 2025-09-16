【4色のマットカラーにツートーンインテリア】メルセデスAMG G63『ブラックアクセント・エディション』200台限定で発売
マット＆ブラックのG63限定車
メルセデス・ベンツ日本は、クロスカントリービークルのメルセデスAMG G 63の特別仕様車『メルセデスAMG G63ブラックアクセント・エディション（ISG）』を全国限定200台で販売する。
本限定車はボディカラーに人気のマット（艶消し）塗装を採用し、限定車ならではのブラックのアクセントカラーが加えられたモデルである。
メルセデスAMG G63ブラックアクセント・エディション（マヌファクトゥーア・カラハリゴールドマグノ（外装）×マヌファクトゥーア・カタラーナベージュ/ブラック（内装））。 メルセデス・ベンツ
また、内装には『マヌファクトゥーア・フルレザーパッケージ』をGクラスとして初採用した、エクスクルーシブなインテリアに仕立てられている。
カラーバリエーションは、『マヌファクトゥーア・オリーブマグノ（外装）×マヌファクトゥーア・エスプレッソブラウン/ブラック（内装）・60台』、『マヌファクトゥーア・オパリスホワイトマグノ（外装）×マヌファクトゥーア・プラチナホワイト/ブラック（内装）・60台』、『マヌファクトゥーア・ナイトブラックマグノ（外装）×マヌファクトゥーア・チタニウムグレー/ブラック（内装）・60台』、『マヌファクトゥーア・カラハリゴールドマグノ（外装）×マヌファクトゥーア・カタラーナベージュ/ブラック（内装）・20台』の4タイプのコーディネートされたカラーバリエーションが用意される。
ステアリング位置は全車左で、価格は3535万円となっている。
エクステリアの特徴
『G63ブラックアクセント・エディション』のエクステリアは、人気の高いマットカラーのボディカラーと、各部のブラックが調和したデザインとなっている。
カラーは前述のマグノ（艶消し）4色を設定しており、とりわけ『マヌファクトゥーア・オリーブマグノ』、『マヌファクトゥーア・オパリスホワイトマグノ』、『マヌファクトゥーア・カラハリゴールドマグノ』は本モデル限定カラーとなっている。
メルセデスAMG G63ブラックアクセント・エディション メルセデス・ベンツ
さらにGクラス初採用となる『AMG専用ブラックエグゾーストシステム』やブラック仕上げのパーツが追加される『AMGエクステリアナイトパッケージII』といった本モデル限定の装備や、通常では有償オプションとなる『AMGナイトパッケージ』など、エクスクルーシブなアイテムを多数採用している。
これにより、ルーフやバッジ・オーナメント類、バンパー、ホイールアーチ、ランニングボード、ブレーキキャリパーといった多くのパーツがブラックカラーとなり、力強いアクセントによって限定モデルならではの存在感を生み出している。
また、ホイールにはブラックカラーの『22インチ AMG鍛造ホイール』を採用し、引き締まった印象をより高めている。
インテリアの特徴
『G63ブラックアクセント・エディション』のインテリアは、ボディカラーにコーディネイトされた全4色のツートーンカラーをラインナップする。
また、エクステリア同様に各部にブラックのアクセントカラーが施されるほか、本モデル限定の装備として『マヌファクトゥーア・オープンポアブラックアッシュウッドインテリアトリム』や、日本仕様のGクラス初採用となる『マヌファクトゥーア・フルレザーパッケージ』、『マヌファクトゥーア・プログラム・プラス』、『マヌファクトゥーア・インテリアプラスパッケージ』といった有償オプションを多数採用し、限定モデルならではの特別感を演出している。
メルセデスAMG G63ブラックアクセント・エディション（マヌファクトゥーア・カラハリゴールドマグノ（外装）×マヌファクトゥーア・カタラーナベージュ/ブラック（内装））。 メルセデス・ベンツ