ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

固まって捨てやすい鉱物タイプの猫砂【ライオンペット】を買うならAmazonで！

スクリーンショット 2025-08-23 210450


ガッチリ固まる鉱物製の猫砂。オシッコやウンチのニオイを瞬間協力消臭。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-23 210702


時間とともに発生するアンモニア臭も長時間抑制。粉が舞いにくいので、お部屋が清潔に保てる。

スクリーンショット 2025-08-23 210712


いろんな猫ちゃんが当社品のどのタイプの猫砂のトイレを選ぶか調べたところ、「鉱物系」の砂が人気。猫の祖先は砂漠で暮らしていたと言われているため、自然の砂に近い「鉱物系」の猫砂は猫ちゃんに好まれやすいようだ。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-23 210723


固まる猫砂で健康チェック。猫砂ボールでオシッコの回数や量が確認できるから、毎日の健康管理にも役立つ。オシッコチェックは、愛猫の健康管理のために、飼い主さんが簡単にできることのひとつ。ぜひ毎日の習慣にしよう。