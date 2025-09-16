柏木由紀プロデュース♡ナチュラルに盛れる新作カラコン「Winkuu」登場

アーティスト・タレントとして多彩に活躍する柏木由紀が、自身初のプロデュースとなるカラーコンタクトブランド「Winkuu（ウィンクゥー）」を発表しました。2025年10月8日(水)より発売される本ブランドは、ナチュラルで上品な3色をラインナップ。普段使いから特別な日まで幅広く対応し、大人の瞳に自然な存在感を添えます。細部にまでこだわったデザインで、初めての方も安心して楽しめるアイテムです。

柏木由紀のこだわりが詰まった「Winkuu」

「Winkuu」は、柏木由紀がプロデュースした新たなカラコンブランド。ポイントは“ナチュラルに盛れること”。

自然なサイズ感と光の入り方を研究し、どんなシーンでも浮かないデザインに仕上げました。

パッケージにも本人のこだわりが込められ、持っているだけで気分が上がる大人かわいい仕上がりに♡ 初心者からカラコン愛用者まで楽しめるラインナップです。

BANILA COのポップアップが渋谷ロフトに登場♡限定カラーや特典も！

全3カラーのラインナップをご紹介

LOTUS GROW（ロータスグロウ）



うるっと艶めく“水光レンズ”。透け感のあるナチュラルな輝きで惹きつける眼差しに。

JASMINE GRAY（ジャスミングレー）



違和感のない“じゅわっとグレー”。クールで知的なのに、やわらかさを感じさせる瞳に。

CAFELATTE ROSE（カフェラテローズ）



細フチが描く“存在感のある瞳”。優しくにじむ恋色ブラウンで大人の余韻をプラス。

どれもナチュラルでありながら華やかさを添えてくれる3カラーです♪

瞳から自信をくれる、特別な一枚♡

柏木由紀が自らの経験と想いを込めて完成させた「Winkuu」。ナチュラルさを大切にしながらも、ひとさじの上品さを加えたデザインは、日常にも特別な日にもフィットします。

シンプルで使いやすい3カラーは、誰もが新しい自分と出会えるきっかけに。あなたもこの秋、瞳から印象を変えてみませんか？