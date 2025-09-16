江戸時代の参勤交代は、幕府が大名の力を削ぐための施策であったなどとされ、マイナスのイメージが強いものでした。しかし、豊橋市美術博物館学芸員の久住祐一郎さんは、「近年大きくその定説が変わった」と語ります。そこで今回は、久住さんの著書『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』から一部を抜粋し、近年研究が進んだ参勤交代の実態を明らかにしていきます。

大名の借金エピソード

明和9年（1772）6月、庄内藩主酒井忠徳（ただあり）が初めてお国入りするため江戸を出発した。この年の2月に発生した目黒行人坂（めぐろぎょうにんざか）の大火により神田橋と下谷（したや）の藩邸が焼失したこともあって江戸で全ての旅費を調達することができず、半分は庄内から送金して道中の真ん中で受け取ることにした。

しかし、行列が福島まで到着しても送金が届かなかったため、資金が尽きて困り果てた出納の役人は有りのままを忠徳に報告した。それを聞いた忠徳は両眼に涙をうかべて「14万石の分限でありながら100里の旅費を賄えないとは、どうして藩屏（はんぺい）の職を奉ずることができようか」と嘆いた。

この送金の遅れは東風が吹きすさんで船が最上川を上がれなかったためで、幸いその日の暮に福島へ届いたため、行列は足止めされることなく予定通り庄内に着いた。庄内藩の公式記録に載るこのエピソードは、藩の財政難を物語るものではあるが、常に徳川への忠義を忘れない忠徳の心構えを讃えるという側面もあった。

盛岡藩主南部利幹（としもと）は享保7年（1722）に江戸へ参勤する道中、鬼怒（きぬ）川の出水により4日間足止めされたことで旅費が足りなくなり、道中で借金をして江戸へ着くことができた。しかし江戸の商人たちからの借金の返済に窮し、同年の大晦日には出入り商人20人余りが藩邸に押し掛けて支払いを督促した。翌元日になっても商人たちは藩邸に留まったため、藩士が苦しい藩の台所事情を説明して切腹するという事態になった。

藩の財政難が原因で切腹する者が出るとは由々しき事態である。このように借金返済を求める人々が江戸藩邸や藩主の滞在先に集まるという行為は、藩の面子にかかわることでもあるため商人たちにとって効果的な手段だと考えられ、様々な藩で似たような事例があった。また、十分な道中経費を持たずに参勤交代の行列が出発し、川留めなどによる旅費の超過や資金調達の難航により、旅費が足りずに行列が先へ進めないという事例もあった。

こうしてみると、参勤交代と藩財政の窮乏化は密接に関係しているように思える。

参勤交代のお値段

莫大な費用を使ったことで藩財政の窮乏化をもたらしたと言われてきた参勤交代だが、実際にいくらかかったのか正確にわかる事例は少ない。参勤交代にまつわる経費としては、道中の移動にかかる費用、将軍や老中などへの献上品・贈答品といった交際費、江戸滞在中の大名が暮らす大名屋敷（藩邸）にかかる費用などがあるが、通常イメージされるのは道中の旅費であろう。

まずは参勤交代道中の旅費について、丸山雍成（やすなり）氏がまとめられた各藩の数字を見ていこう。なお、わかりやすくするために銀で表記されている藩も金に換算し、半端な数字は丸めておおよその数字にしている。



九州地方

・薩摩藩

享保5年（1720） 金1万7520両（16億8192万円）

・熊本藩

安永6年（1777） 金2336両（2億2426万円）

天保8年（1837） 金3670両（3億5232万円）

・島原藩

元禄10年（1697） 金1000両（9600万円）

寛政9年（1797） 金2300両（2億2080万円）

・府内藩

天保10年（1839） 金502両（4819万円）

・臼杵藩

文化元年（1804） 金867両（8323万円）

天保11年（1840） 金1121両（1億762万円）

四国地方

・土佐藩

天和3年（1683） 金1267両（1億2163万円）

・宇和島藩

寛文10年（1670） 金720両（6912万円）

中国地方

・長州藩

宝暦4年（1754） 金2828両（2億7149万円）

・徳山藩

天保7年（1836）以降 金1250両（1億2000万円）

・広島藩

江戸時代後期 金2833両（2億7197万円）

・岡山藩

文政11年（1828） 金3573両（3億4301万円）

文政12年（1829） 金3250両（3億1200万円）

・鳥取藩

享保19年（1734） 金5500両（5億2800万円）

文化7年（1810） 金2086両（2億26万円）

文化9年（1812） 金1957両（1億8787万円）

近畿地方

・郡山藩

宝暦4年（1754） 金2000両（1億9200万円）

・柳本藩

年次不詳 金330両（3168万円）

中部地方

・田原藩

元禄12年（1699） 金225両（2160万円）

延享3年（1746） 金362両（3475万円）

・加賀藩

文化5年（1808） 金5541両（5億3194万円）

・村上藩

江戸時代後期 金500両（4800万円）

薩摩藩は江戸から最も離れており、石高も表高72万9000石という大藩であるため、道中経費が約17億円とダントツで多かった。

薩摩藩ほどではないが、他の藩も一度の参勤交代で数百両から数千両もの大金がかかっていた。ただし、この数字だけを取り上げてあれこれ言うことは危険である。確かに金額そのものだけを見れば多額だが、それだけで判断を下すのは早計である。また、年代による差異があることはもちろん、一口に道中経費といっても様々な項目があって藩ごとにバラバラで統一されていない。内訳が不明瞭なもの同士を比較することもまた危険である。

参勤交代費用の内訳

では、参勤交代費用には一体どのような内容が含まれていたのか。備前岡山藩の事例で見てみよう。岡山藩では池田斉政（なりまさ）が藩主であった時期の寛政10年（1798）から文政9年（1826）の間におこなわれた29回分の参勤交代費用の内訳を記録した『御道中御入目（いりめ）帳』がある（図1）。



次に挙げるのは、文政8年（1825）に江戸から岡山へ帰国した道中費用であり、大きく分けて9項目に分類できる。各項目の割合は他の年も概ね似たような傾向であった（図2）。

（1）は参勤交代の御供として移動する藩士たちの旅費などである。藩士自身も石高や役職に応じて供連れを従えて小さな行列を構成していた。駄賃や旅籠（はたご）代などの主要な経費は藩が負担しており、割合も全体の約3割を占めていた。御供の人数が多ければこの部分が拡大することになる。

（2）は藩主が休憩や宿泊などで各宿場の本陣を利用した際に支払った経費である。時々この部分を行列全体の宿泊費だと勘違いし、宿泊費を安く値切ったためにこれだけの金額しか払わなかったと理解されることがある。繰り返すが、これは藩主のみの休泊費である。

（3）は大名行列に加わった駕籠（かご）かきや荷物持ちなどの人足の人件費である。大名行列の構成員のうち、正規の藩士は2割程度であり、大部分は人足であった。人足には大きく分けて2種類あり、領地と江戸の間を通して付き従う通日雇（とおしひやとい）と、宿場と宿場の間をリレー形式で継ぎ送る宿継（しゅくつぎ）人足がある。この人足費も金額が大きく参勤交代経費の主要な項目になっている。

（4）は馬の背に荷物を積んで運ぶ費用や、船・川越（かわごし）人足によって河川を渡る際の費用である。江戸時代には橋が架けられていない河川が多く、旅人の渡河を生業とする人々もいた。川越人足に担いでもらって渡る場合は水位によって値段が変わった。また、増水して渡れない場合は「川留め」となり、水位が低下して「川明け」になるまで何日も足止めされることがあった。川留め中は近くの宿場で連泊を強いられ、その分（4）以外の滞在費などが嵩（かさ）むことになった。参勤交代経費が膨らむ大きな要因の一つがこの川留めである。

（5）の行列諸経費は、食事の用意や藩主の馬、行列が宿場を利用する際に藩主の名前や日付を書いて掲示した関札（せきふだ）の作成費用などが含まれる。関札は事前に作成して必要枚数を持ち運んだが、木製であったため旅程が長い藩は枚数が多く、重量も嵩んだ。そのため、宿場側で用意してもらう場合や、紙製のものを用いる場合もあった。

その他に、（6）は藩主の身の回りの世話をするために行列本隊とは別に移動していた女中たちの旅費、（7）は道中での買物、（8）は行列で使用する道具などの修繕費、（9）はお金の両替手数料や筆記用具などの消耗品の費用である。

参勤交代経費の比較

岡山藩では参勤交代ごとに金3000両（2億8800万円）ほどの予算を定めており、総額が予算内に収まった場合は残額を藩主の御手元金に入れ、逆に予算オーバーした場合は不足分を御手元金から補填していた。

河川の増水などで足止めされた年は総額が多くなるが、文化年間まではほとんどの年で予算内に収まっていたものの、文政年間には恒常的に予算オーバーするようになっていた。この文政8年は加古川で1日足止めされ、結果的に金297両（2851万円）の赤字になった。

参勤交代の道中経費として紹介されることが多いのが、文化9年（1812）の鳥取藩の事例である。藩主池田斉稷（なりとし）が江戸から鳥取へ帰国した際のもので、総額は金1957両（1億8787万円）である。

内訳は、人足費が金847両（8131万円、43.3％）、駄賃が金492両（4723万円、25.1％）、修繕費を含めた諸品購入費が金387両（3715万円、19.8％）、川越賃・船賃などの運賃が金134両（1286万円、6.8％）、休泊費が金97両（931万円、5％）であった。

岡山藩と鳥取藩を比べると、石高が31万5000石と32万5000石、旅行日数が21泊22日と19泊20日である。したがって両藩の参勤交代の規模はほぼ同じであったと推定されるが、実際の道中費用は岡山藩の方が鳥取藩の2倍近く、約1500両（1億4400万円）も多くかかっていた。

両藩の内訳を比較すると、岡山藩で挙げた項目の（1）道中御供等経費と（6）女中旅費は鳥取藩の内訳に含まれておらず、2項目の合計がほぼそのまま両藩の経費の差異になっている。これらは鳥取藩でも発生している経費であり当然どこかで負担していたはずだが、支出するサイフが異なっているのか、道中経費とは別と考えられていたようである。このように、何を参勤交代の経費に入れるかは藩によって考え方が異なっていたことがわかる。

※本稿は、『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。