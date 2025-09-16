ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¢2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿40¹æ¡ª ÌîÂ¼¹°¼ù»á¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤«¡×
¢¡ ¶ÃØ³ÃÆ¤â¡ÄÂçÂæ¤Þ¤Ç¤¢¤È2ËÜ
¡¡ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤¬2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Á¤ÇÂçÂæ¤Î40¹æ¤Ëº¹¤·Ç÷¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ËÀèÀ©Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¹¬ÀèÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿º´Æ£¡£2ÂÇÀÊÌÜ¤ËÃæÆüÀèÈ¯¡¦¾¾ÍÕµ®Âç¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤Ø±¿¤ó¤À¡£Â³¤¯3ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÃæÆü2ÈÖ¼ê¡¦¶áÆ£Î÷¤Î144¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òµÕÊý¸þ¤ØÎ®¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤ÇÆÏ¤º£µ¨38¹æÌÜ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â5ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£µ¨ÄÌ»»96ÂÇÅÀ¤È¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡15ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç2ËÜ¤âÃ¡¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ä¤ê¤Ï11»î¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤«¡×¤ÈÃí»ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²òÀâ¼Ô¤Îº´Çìµ®¹°»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤µ¡¢ÂÇµå²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÉ¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÂÇ·â¤ò²þ¤á¤Æ¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù