モデルの榊原美紅（みく）がイタリアのベネチアを訪れた様子をアップした。

ヨーロッパ旅行の思い出写真をインスタグラムに度々投稿している榊原。この日は「３ヶ所目は、ヴェネツィア」と説明した。

「嘘みたいに綺麗な景色でした」と感激。「聞いてた通りパスタが最高。ずーっと憧れだった風景を目の前にしたときは本当に感動したな。建物の色も、移動してる船やゴンドラも全てが美しくて絵みたいな街でした」と振り返った。

レンガ造りの街並みにかかる橋の上で記念撮影。ショートパンツからスラリとした美脚を見せた。フォロワーは「美しいですね」「綺麗。スタイル抜群」「ヨーロピアンガール」の声を寄せた。

榊原は２００７年にモデルとして活動を始め「ニコ☆プチ」「ラブベリー」など人気ティーン誌の専属モデルとして活躍。大学在学中の１５年に「ＺＩＰ！」の５代目お天気キャスターを務めた。

２０２４年８月に日本テレビの大町怜央アナウンサーとの結婚を発表。大町アナは２０１９年に日本テレビに入社し、現在は「キユーピー ３分クッキング」「Ｇｏｉｎｇ！ Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」などを担当している。