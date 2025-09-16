田中希実「レース中は何も感じる余裕もなかった」3大会連続の予選突破ならず【世界陸上 女子1500m】



田中希実 写真：森田直樹/アフロスポーツ

＜東京2025世界陸上競技選手権大会 9月13日（土）＠国立競技場＞

東京2025世界陸上・女子1500メートル予選が13日に国立競技場で行われ、田中希実（ニューバランス）は4分7秒34で予選1組で10位に終わり準決勝進出を逃した。上位通過およびタイム上位通過のラインには届かなかった。

日本記録保持者（1500m：3分59秒19）の田中は、序盤から積極的に集団前方で引っ張るもラストスパートでトップ集団についていけずに3大会連続の予選突破とはならなかった。



田中希実（c）SANKEI

田中はレース後のインタビューで、「レース中は本当に何も感じる余裕もなかった」と振り返った。

国立競技場を埋め尽くす大観衆からの声援については、「ラスト差し掛かった時にたくさんの方の応援が聞こえて、こんな私でも応援してくださる方がいるということが分かった」それが最後まで諦めずに走り切る力になったと明かした。

田中は5000m（予選18日）にも出場予定で「最後まで諦めずに駆け抜ける姿を皆さんにお見せしたい」と力強く宣言した。