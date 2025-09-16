¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡© ¿ûÌîÃÒÇ·¤Ë¡ÖÀäË¾¤·¤¿¡× ¡ÈËâµå¡É¤Ë¼ê¤¬½Ð¤º¸«Æ¨¤·»°¿¶¢ªÂÇ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º4¡¼5¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ê9·î13Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¿¥È¥í¥ó¥È¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¢ªÂÇ¼Ô¤¬Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë
9·î13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î14Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÂÐ¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤¬Ã¥¤Ã¤¿Ã¥»°¿¶¤ÈÂÇ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2²óÎ¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿5ÈÖ¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¿ûÌî¤Ï¡¢½éµå¤«¤é¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò3µåÂ³¤±¤Æ³°¤Î½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤Ø¤È»¶¤é¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢4µåÌÜ¤Ï³°³ÑÄã¤á¡¢±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ø¤È¥¹¥Ã¤ÈÄÀ¤ß¤Ê¤¬¤é·è¤Þ¤ë139km/h¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î1µå¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µå¿³¤ÎÈ½Äê¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡£¤¹¤ë¤È¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¤ÏÂÇÀÊ¤ÇÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¸å¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤¦¤Ê¤À¤ì¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎËÞÂà¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢²¿ÅÙ¤â¿ûÌî¤ÎÊý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¿ûÌî¤Î¸«»ö¤ÊÃ¥»°¿¶¤È¡¢¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¿ûÌî¤µ¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¡×¡ÖÀäË¾¤·¤¿¡×¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤w¡×¡Ö¥É¥ó°ú¤¤ä¤ó¡×¡Ö·×»»ÄÌ¤ê¤ÎÅêµå¤ä¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«1Ç¯ÌÜ¤ÇÂç¹õÃì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤È¤ÎÅê¤²¤¢¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤â¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ÈÍ¥¤ì¤¿À©µåÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡È¼«Ê¬¤Î»Å»ö¡É¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤¹Àº¿ÀÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤âÉ½¾ð1¤ÄÊÑ¤¨¤º¤ËÁê¼êÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤·Â³¤±¤¿¿ûÌî¡£2·å¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿ûÌî¤À¤±¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤Åê¼ê»ö¾ð¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤â¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ºÝÎ©¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë