2025年のエミー賞：U-NEXTにて配信 『ザ・ピット』『ザ・スタジオ』『アドレセンス』などが受賞
毎年米国で行われる、テレビ業界に功績を残した優れたテレビドラマ、番組を決めるアワード「エミー賞」。映画における「アカデミー賞」、演劇における「トニー賞」、音楽における「グラミー賞」とともに、米エンターテイメント界で最も権威ある文化賞のひとつとされる。
【画像】各部門で作品賞を受賞した作品など
昨年は、真田広之ら日本人俳優が多数出演する『SHOGUN 将軍』が作品賞・主演男優賞を含む複数の賞を受賞する快挙を達成し、日本国内でも注目されるアワードイベントとなった。
今年「第77回エミー賞」の授賞式は、現地時間9月14日に米ロサンゼルスにて開催され、コメディアンのネイト・バルガッツィが司会を務めた。
各賞のプレゼンターには昨年度のドラマ・シリーズ部門で作品賞含む多数受賞を果たした『SHOGUN 将軍』の真田広之、アンナ・サワイをはじめ、『ホワイト・ロータス』シリーズよりジェニファー・クーリッジ、ウォルトン・ゴギンズ、パーカー・ポージー、シドニー・スウィーニー、『ユーフォリア／EUPHORIA』のハンター・シェイファー、『THE LAST OF US』『BEEF /ビーフ』のヤング・マジーノが登壇。
授賞式の模様は、動画配信サービス「U-NEXT」で国内独占ライブ配信され、9月22日まで同時通訳による見逃し配信中、また9月19日より字幕版のアーカイブ配信を予定している。
■主な受賞結果
ドラマ・シリーズ部門の作品賞は、『ER 緊急救命室』チームが再集結し、現代の医療現場を1話1時間ずつ描いていく新感覚の医療ドラマ『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』（U-NEXTにて独占配信中）が受賞。最優秀男優賞（ノア・ワイリー）、最優秀助演女優賞（キャサリン・ラナサ）でも勝利し、5部門で受賞を果たした。
コメディ・シリーズ部門は、初年度のコメディシリーズとして史上最多の23ノミネート数を記録した『ザ・スタジオ』（AppleTV＋）が、作品賞と主演男優賞を含む4つのエミー賞を受賞。セス・ローゲンが製作総指揮・監督・脚本・主演を務めた本作は、ゲスト出演でも話題を集め、ゲスト男優賞には6人の候補者のうち5人が本作から選出。演技でのノミネートは初となる、巨匠マーティン・スコセッシやロン・ハワード監督のほか、ブライアン・クランストン、デイヴ・フランコ、アンソニー・マッキー、ゲスト女優賞にはゾーイ・クラヴィッツがノミネートされていた。
リミテッド・シリーズ／テレビ映画部門は、イギリス発の『アドレセンス』（Netflix、全4話）が作品賞を受賞したほか、現在15歳のオーウェン・クーパーが助演男優賞を受賞し史上最年少でのエミー賞受賞の快挙を成し遂げた。さらに監督賞（フィリップ・バランティーニ）、脚本賞、主演男優賞（スティーヴン・グレアム）、助演女優賞（エリン・ドハーティ）の主要6部門で受賞。技術者たちに贈られる“プライムタイム・クリエイティブ・アーツ・エミー賞”の撮影賞、キャスティング賞とあわせて8つの賞を獲得した。
【ドラマ・シリーズ部門】
■作品賞：『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』（HBO）
■主演女優賞：ブリット・ロウアー『セヴェランス』（AppleTV+）
■主演男優賞：ノア・ワイリー『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』（HBO）
■助演女優賞：キャサリン・ラ・ナサ『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』（HBO）
■助演男優賞：トラメル・ティルマン『セヴェランス』（AppleTV+）
■監督賞：アダム・ランドール『窓際のスパイ』（AppleTV+）
■脚本賞：ダン・ギルロイ『キャシアン・アンドー』（Disney+）
【コメディ・シリーズ部門】
■作品賞：『ザ・スタジオ』（AppleTV+）
■主演女優賞：ジーン・スマート『Hacks（原題）』（HBO）
■主演男優賞：セス・ローゲン『ザ・スタジオ』（AppleTV+）
■助演女優賞：ハンナ・アインバインダー『Hacks（原題）』（HBO）
■助演男優賞：ジェフ・ヒラー『サムバディ・サムウェア』（HBO）
■監督賞：セス・ローゲン、エヴァン・ゴールドバーグ『ザ・スタジオ』（AppleTV+）
■脚本賞：セス・ローゲン、エヴァン・ゴールドバーグ、ピーター・ハイクアレックス・グレゴリー、フリーダ・ペリッツ『ザ・スタジオ』（AppleTV+）
【リミテッド・シリーズ／テレビ映画部門】
■作品賞：『アドレセンス』（Netflix）
■主演女優賞：クリスティン・ミリオティ『THE PENGUINーザ・ペンギンー』（HBO）
■主演男優賞：スティーヴン・グレアム『アドレセンス』（Netflix）
■助演女優賞：エリン・ドハティー『アドレセンス』（Netflix）
■助演男優賞：オーウェン・クーパー『アドレセンス』（Netflix）
■監督賞：フィリップ・バランティーニ『アドレセンス』（Netflix）
■脚本賞：ジャック・ソーン、スティーヴン・グレアム『アドレセンス』（Netflix）
