今日9月16日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、群馬×長野×新潟 隣県バトル！

オープニングでは、「都道府県魅力度ランキング2024」で8位だった長野出身メンバーの乙葉、国本梨紗、北村晴男、もう中学生が余裕の佇まい。明石家さんまからの「何があるの？」という質問には、もう中学生が「いろいろあって具沢山という感じですね」と独特の回答を繰り出す。

方言の話になると、全国5位の面積がある新潟出身メンバーがそれぞれ違う方言を使っていることが判明。初登場・元NGT48で声優の長谷川玲奈の地元は「にゃんわん語」と言われていることを明かすと、「それウソやろ」とさんまがツッコミ。新潟県は縦に長く場所によって方言も違うとの事だが、他の新潟メンバーもピンと来ていない様子で「仲間ですよね!?」と立ち上がって訴える。

トークテーマ「隣県に対して『悪いけどうちの勝ちです』と思う事」では、群馬出身・井森美幸が人気施設「こんにゃくパーク」を紹介。こんにゃく料理が無料で食べ放題だと自慢する。群馬出身の関太（タイムマシーン3号）も井森に乗っかり、「こんにゃくパーク」の良さを熱弁。しかし、相方で新潟出身の山本浩司（タイムマシーン3号）が、「こんにゃくパーク」にロケに行った際の関の群馬への裏切り行為を暴露し、怒った関と大ゲンカに！さらに山本は、関が新潟の魅力を勘違いしありえないタイミングで観光に来たという話もバラす。

乙葉が自慢するのは、日本のみならず世界を熱狂させた1998年の長野五輪。これにはさんまも「五輪を引っさげられたら」と脱帽。群馬出身の中村俊介は、長野五輪日本選手団主将・荻原健司氏が群馬出身だと指摘すると、北村から鋭い言葉で言い返されてしまう。また乙葉は、「街がすごくキレイになった。オリンピック道路も出来て、ロサンゼルスの高速道路かと思うくらい」と主張するも、さんまから「ロサンゼルスの高速道路ってどんなの？」と質問され、苦し紛れに出した言葉にスタジオ中が爆笑となる。

長野の有名な避暑地・軽井沢には“ジョン・レノンも来たという有名なパン屋がある”自慢も。すると、そのパン屋にかつて家族4人で行ったことがあるさんまが寂しそうにエピソードを語る。そして群馬にも北軽井沢という地名があることに、さんまが「名前を変えたらいい」と提案。「どこの会議に行けば変えられるんですか、とりあえず行ってみるわ」とやる気を見せる。

出身有名人の世代交代をめぐる論争や、県民サービスの自慢合戦などでも大盛り上がり！

＜出演者＞

司会：明石家さんま

ゲスト：井森美幸、大友花恋、乙葉、北村晴男、国本梨紗、タイムマシーン3号、高橋克実、中村俊介、西山茉希、長谷川玲奈、もう中学生、横澤夏子（以上五十音順・敬称略）