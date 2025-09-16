この記事をまとめると ■ID.Buzz登場はタイプ2を想起させ懐かしさを喚起させるものだ ■筆者は幼少期に見たステップバンの個性を回想した ■現代でもスペーシアベースのような遊び心のある軽自動車を期待したい

ID.Buzzを見て思い出す個性豊かだった軽自動車

日本でもVW（フォルクスワーゲン）がID.Buzzをデビューさせて話題となっている。正式デリバリーは来春以降となるようだが、筆者自宅最寄りのVWディーラーにもロングホイールベースの試乗車が置いてあり、冷やかし客丸出しでディーラーへ実車を見に行ってしまった。

かつてラインアップされていたVWタイプ2をオマージュしたかのような、大型ミニバンスタイルのBEV（バッテリー電気自動車）となるID.Buzzは筆者のようなオジサン世代には懐かしく、若い世代には新鮮に映る、まさに「映える」クルマといっていいだろう。タイプ2を彷彿させるような、リヤサイドのエアベント風加飾などが気分を高揚させてくれた。

18歳で運転免許を取ったころ、高校時代の友人がVWビートル（タイプ1）に乗っていた。その友人の実家が学習塾を経営しており、その友人が生徒の送迎用にと車内に客席を多く設置しバス仕様にしたタイプ2を購入し、それを見せにきたことがあった。興味津々な視線を送っていると、「運転してみる？」といわれたので近所のバイパスを運転させてもらうことにした。

もともとバスマニアも自称している筆者なので、ロングストロークのシフトレバーに思わず見とれてしまった。遮音材などない鉄板むき出しの車内はリヤからダイレクトに聞こえてくる空冷水平対向エンジンの心地よい音と、記憶では「カーン、カーン」といった感じで入っていくシフトレバー、筆者としてはビートル以上に好印象をもったのを覚えている。

そんなID.Buzzからの、タイプ2への思い出に浸っていると、1台のクルマを思い出した、それがホンダ・ステップバンである。

ホンダ・ライフ ステップバンは1972年９月19日にデビューしている。派生モデルというか、翌1973年８月20日には、ステップバンをベースにした軽トラックであり、トラック版といえる「ライフ ピックアップ」もリリースしている。そもそも1971年にデビューした、セダンタイプ軽自動車のライフシリーズとしてステップバンはデビューしている。ライフ自体も2ドアおよび4ドアセダンのほか、ワゴンとバンもラインアップしていた。

筆者は当時5歳だったが、東京都内晴海を会場にしていたころの東京モーターショーで初めて実車を見た時のことをいまも覚えている。まずはそのスタイルもさることながら、センターメーターを採用しており、「変わったクルマだなあ」と思ったことをいまもはっきりと覚えている。

当時の軽商用バンといえば、ダイハツ・ハイゼットやスズキ・キャリイはエンジンを前席下に置き、サンバーはエンジンをリヤに置くキャブオーバーバンだったのに対して、ステップバンはボンネットをもち、エンジンをボンネット内に載せており（前輪駆動というのも珍しかった）、ホンダらしいユニークな軽商用車であった。当時のリリースにも、「乗降頻度の多い集配業務からレジャーまで」としており、単なる商用以外でも多用途性の高いことを強調していた。

1974年終売と短命に終わったのだが、その後も商用というよりはそれこそレジャービークルとして愛用するひとが目立っていた。

ホンダはほかにも、あくまで警備用、建設現場用、工場内運搬用、電気工事用、農山林管理用、牧場用などとして1970年にオフロードスタイルの軽自動車「バモス・ホンダ」をデビューさせており、本来の用途のほかレジャービークルとしてのニーズ、さらには特撮ものとなる「ウルトラマンタロウ」の劇中で「ラピッドパンダ」として使われるなどもしていた。ステップバンやバモス・ホンダはあくまで商用車とはなるものの、当時のアイディア溢れるホンダの開発現場を象徴するような存在のモデルだと筆者は考えている。

現代でも個性豊かな軽自動車の登場を期待したい

成熟した令和の日本の自動車市場においてはなかなかステップバンやバモス・ホンダのようなユニークモデルは出てこないようなのだが、そのなかでもユニークなモデルはないかなあと考えていたら思い浮かんだのが「スズキ・スペーシアベース」である。

スペーシア・ベースは2022年8月にデビューし、いまもなおラインアップされている。先代スペーシアシリーズをベースとした商用車がスペーシアベースとなる。筆者がスズキディーラーへ行き、軽自動車を探していると伝えると勧められたのがスペーシアベースであった。スペーシアの標準仕様では女性向け色が目立ち、カスタム系ではギラギラが強い、ギアに乗るほどアウトドア志向ではないと話しているとベースを勧められた。

ウェブサイトをみると、「自分だけの移動基地をつくろう」というキャッチが踊っており、セールスマンいわく、「少年の心溢れる、大人の男をくすぐる」のがスペーシアギアとのこと。それもあるのかギラギラしていないものの（メッキ加工処理していない）カスタム系風の顔つきを採用しているとも説明してくれた。

搭載されているマルチボードの使い方次第で車内を移動オフィスや移動販売車、はたまた宿泊スペースなど自由自在の空間設計を行うことを可能としている。

この手のクルマはいままでもなかったわけでもないが、とかくアウトドアレジャーを強調するところで、インドア派の筆者は興味がなかったのだが、移動オフィスにも積極的に対応できる室内空間や装備内容について説明を受けると俄然興味が湧いてきた。秘密基地という表現が似合うような空間設計ができるベースは、「ガキオヤジ（子ども気分の抜けないオジサン）」である筆者は心を大きくくすぐられた。

軽乗用車が初回車検は初度登録から3年後（3年車検）となるところ軽商用車は2年車検となってしまうのだが、販売現場では「そこも考え方次第」として、車検有効期間が短いので車検点検整備費用のセーブも可能だと説明してくれた。また車検有効期間に合わせた24回払いでの残価設定ローンも用意されているとのことであった。

スズキは、初代アルトでは乗用車風スタイルなのに当時物品税のかからなかった、軽商用ボンネットバンとして、47万円という車両価格もあり大ヒットさせたことのある知恵者だけに、スペーシアベースのようなプロダクトを、令和のいまでも進められたのかなあと考えている。現状の商用バンでは、初代アルトがデビューした時ほど、維持費の面では軽乗用車より圧倒的にお得とはいえないのが実状となっている。

ホンダは2018年に軽商用バンとなるN-VANをデビューさせているが、見た目やキャラクターはスペーシア・ベースに近いものを感じるのだが、ウエブサイトを見る限りではほぼ商用車としての使い勝手のよさばかりが紹介されており、スペーシアベースほどメーカーとしては踏み込んでいないようにも見えた。

ステップバンが新車で販売していたころとは異なり、いまや新車販売全体に対して4割弱が軽自動車となっている（圧倒的に増えている）。70年代はホンダを中心にダイハツ・フェローバギーや三菱ミニカスキッパー、スズキ・フロンテクーペなど、軽自動車全体で見てもホビー感覚あふれる多彩なラインアップとなっていた。

もちろんいまではクルマに対するさまざまな規制などが強化されているという環境の違いもあるが、VWタイプ2やステップバンのように、心の奥まで記憶に残る軽自動車が復刻版であってもいいので登場してもいいように筆者は考えている。

それこそ1990年代のホンダ・ビート、スズキ・カプチーノ、オートサムAZ-1あたり以降はそれまで軽自動車に残っていた「ホビー感覚」を捨て、失われた30年間のなか「軽自動車＝実用車」を歩まざるを得なくなってしまったのかもしれない。あえていうならば、スズキ・ジムニーがいまもなお残る唯一無二ともいえる存在感を放ちながらラインアップを続けているともいえよう。

「軽自動車＝セカンドカー」から、維持費の安さや性能向上もありいまやファーストカーとしてオンリーワンで軽自動車が使われるのが当たり前となってきているので仕方のないことなのかもしれないが、台数限定でもいいのでたまには遊び心溢れる軽自動車を出してもらいたいものである。