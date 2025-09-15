最初に求めた“NAらしさ”からトータルバランスの良い性能とスタイリングへ進化 スバル BRZ 【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。
オーナープロフィール
お名前：ばたあ
年齢：30代
車両名：スバル BRZ
年式：令和５年
型式：ZD8
主な使用シーン：ドライブ
所有歴：1年
年間走行距離：12000km
※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決め手となったポイント
新車で購入できる最後の準ガソリンMT車両（アイサイトなし）。という現代ならではの理由で購入を決めたそう。
ノーマルから変えた経緯
NAらしさが弱かったため、チューニングをしました。ということで、エンジンらしいカスタマイズをにひき求めて始まった。これがカスタムのポイントにもなっていそうだ。
良い点・こだわりのポイント
こだわり部分への記載はなかったが、カスタムを見てみるとトータルバランスに優れた仕上がり。特に取り上げるとすれば、チューニングをしたというエンジンらしさになるだろう。ハイブリッド、EVと時代が進む中だからこそのこだわりかもしれない。
外装関係
エアロパーツ：STIフルエアロ
リアスポイラー：STIドライカーボンリアスポイラー
テールランプ：ヴァレンティ
ドアミラー：リアルカーボンドラミラーカバー（自作）
内装関係
シートにレカロを配しているが、注目したいのはパネル類。ドライカーボンとアルカンターラを自作で配置してオリジナリティ溢れる内装を実現している。
各種パネル：ドライカーボン化（自作）
各種パネル：アルカンターラ化（自作）
シート：RECARO SR-7
足回り
STIフレキンプルドロースティフォーリア
エンドレスブレーキキット
PROVA モーションコントロールビーム
エンジン関連の変更点
ブリッツ パワスロ
PROVA T-REV BP
SYMS エアインダクションBOX
HKS メタキャ付きエキマニ
ホイール
ホイール：STI
次に変えたいポイント
トータルバランスに優れたカスタマイズに仕上がっており、次の予定は書かれていない。しかしエキマニは撮影した月に交換しているなど、まだまだ意欲は高そう。ぜひ今後の進化を期待したい。
スーパーオートバックス戸田店
スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。
さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！
一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。
浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！
レッズファンは今すぐGooooooo!
【スーパーオートバックス戸田】
場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2
営業時間：10:00-19:30
電話番号：048-424-0189
https://sa-toda.jp/