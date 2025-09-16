きょうは、全国的には晴れ間の出る所が多く、厳しい残暑が続くでしょう。名古屋で37℃、大阪で36℃など、猛暑日になる所もありそうです。気温の上がる午後は、西日本を中心に、天気の急変にご注意ください。関東は午前中を中心に雨の降る所もありますが、午後は日差しが届きそうです。

日本付近は高気圧に覆われますが、西日本や東日本はふたつの高気圧の間にあって、湿った空気が流れ込みやすくなっています。関東は午前中を中心に雲が広がりやすく、朝のうちはところどころでにわか雨がありそうです。午後は関東も日差しが届きますが、関東の山沿いや、西日本を中心に、急な強い雨や雷雨の所があるでしょう。

日中の気温はきのうより高い所が多く、広い範囲で30℃以上となる見込みです。名古屋で37℃、岐阜や大阪、京都で36℃、福井、甲府、岡山で35℃と、東海から西で35℃以上の猛暑日になる所があるでしょう。東京も32℃と、蒸し暑く感じられそうです。暑さ対策を心がけてください。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :29℃ 釧路 :26℃

青森 :31℃ 盛岡 :30℃

仙台 :31℃ 新潟 :33℃

長野 :34℃ 金沢 :32℃

名古屋:37℃ 東京 :32℃

大阪 :36℃ 岡山 :35℃

広島 :33℃ 松江 :33℃

高知 :34℃ 福岡 :34℃

鹿児島:34℃ 那覇 :33℃

あすから木曜日にかけても暑さが続き、関東も35℃以上となる所がある見込みです。ただ、秋雨前線が本州付近を南下するため、木曜日にかけては広い範囲で大気の状態が不安定となるでしょう。日本海側では、北陸や北日本を中心に大雨となるおそれがあります。太平洋側も雷雨が起こりやすくなるため、雨の降り方にご注意ください。この雨のあと、涼しい空気が流れ込み、週末は一気に秋らしくなっていきます。関東では、朝の気温が20℃くらいまで下がるでしょう。