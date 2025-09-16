プロ野球パ・リーグは各地で3試合が行われました。

首位ソフトバンクは3回、2アウト1塁2塁で柳町達選手がタイムリー、さらに中村晃選手も2点タイムリーでこの回3点を挙げました。先発の大津亮介投手は6回無失点の好投、7回からは3人の投手リレーでオリックス打線を無得点に封じ3連勝としました。

2位の日本ハムは1点ビハインドの6回、レイエス選手の31号ソロで同点とすると、その後満塁を作り相手のエラーで勝ち越します。さらに淺間大基選手に3ランホームランが飛び出し、この回7得点で西武に勝利し3連勝としました。

4位楽天は2点を追う6回、石原彪選手の2点タイムリーで同点とすると延長12回に先頭の小郷裕哉選手がホームランを放ちサヨナラでロッテに連勝しました。

◆ソフトバンク 5-0 オリックス

勝利投手【ソフトバンク】大津亮介(5勝2敗)

敗戦投手【オリックス】エスピノーザ(5勝8敗)

◆日本ハム 12-5 西武

勝利投手【日本ハム】金村尚真(5勝7敗)

敗戦投手【西武】與座海人(6勝4敗)

本塁打【日本ハム】レイエス31号、淺間大基2号、万波中正20号【西武】セデーニョ5号、西川愛也10号

◆楽天 5×-4 ロッテ勝利投手【楽天】江原雅裕(1勝1敗)敗戦投手【ロッテ】廣畑敦也(1敗)本塁打【楽天】小郷裕哉2号