プロ野球セ・リーグは15日、各地で3試合が行われました。

首位阪神は5位中日と対戦しました。初回、佐藤輝明選手と大山悠輔選手の連続タイムリー2ベースで2点を先制します。1点差に詰め寄られた直後の3回裏には、佐藤選手が右中間へ37号2ラン。さらに5回にもレフトに2打席連続の38号2ランを放つなど、佐藤選手はこの日2HRを含む3安打5打点の活躍を見せました。投げては先発のネルソン投手が5回1失点の好投で先発として来日初勝利。勝った阪神は今季80勝目をあげました。

2位巨人はゲーム差なしの3位DeNAと直接対決。先発マウンドには日米通算200勝をかけた田中将大投手があがりました。田中投手は5回まで無失点と好投するも、6回2アウト1、2塁から石上泰輝選手に均衡を破る2点タイムリー2ベースを浴びます。一方の打線はDeNA先発・ケイ投手の前に沈黙。11個の三振を奪われて完封負けを喫し、2連敗で2位と3位が入れ替わりました。

4位広島は6位ヤクルトに初回から4連打などで4点を先制します。6回にはノーアウト満塁で小園海斗選手が2点タイムリーを放ちリードを広げました。小園選手は2安打3打点の活躍で首位打者へ前進。投げては先発の玉村昇悟投手が5回1失点と試合を作り、キャリアハイとなる5勝目をあげました。

▽9月15日セ・リーグ結果

◆阪神 6-2 中日

勝利投手【阪神】ネルソン(2勝1敗)

敗戦投手【中日】松葉貴大(7勝11敗)

本塁打【阪神】佐藤輝明37号、38号

◆DeNA 3-0 巨人

勝利投手【DeNA】ケイ(9勝6敗)

敗戦投手【巨人】田中将大(2勝3敗)

本塁打【DeNA】度会隆輝6号

◆広島 6-2 ヤクルト勝利投手【広島】玉村昇悟(5勝8敗)敗戦投手【ヤクルト】青柳晃洋(1敗)