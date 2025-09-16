大怪我乗り越え復活も…現役引退決め2軍本拠地でラスト登板

今季限りでの現役引退を発表したプロ野球・中日の岡田俊哉投手が投じた“ラストボール”に、ファンから驚きの声が集まっている。「引退する投手の内容じゃない」「撤回してください」と惜しむ声であふれた。

15日にナゴヤ球場で行われた2軍阪神戦で、岡田は7回先頭から4番手で登板。阪神の4番打者・前川右京と対戦した。カウント2-2からの5球目は、外角へズドンと決まる144キロ。見逃し三振に切り捨てた。岡田はボールと花束を受け取り降板。スコアボードにも「16年間お疲れさまでした」とのメッセージが掲示された。

この場面を、配信した「DAZN」が動画で公開すると、Xにはファンから惜しむコメントが次々に寄せられている。

「岡田俊哉さん、引退する投手の内容じゃないだろ…撤回してください……」

「絶対まだ現役できる」

「普通に素晴らしい球投げてるやん」

「まだやれるんじゃないかっていうぐらいいい球ですね…お疲れ様でした」

「本音を言えば辞めてほしくないよね」

岡田は2009年のドラフト1位で智辯和歌山高から中日入りし、主にリリーフで活躍。2023年のキャンプで投球中にマウンドで転倒し、右大腿骨骨折の重傷を負った。育成選手となったが今年4月に支配下復帰。1軍でも登板した。ここまでの1軍通算成績は353試合で19勝24敗19セーブ、防御率3.61。



（THE ANSWER編集部）