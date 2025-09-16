舘ひろし×眞栄⽥郷敦『港のひかり』年の差を超えた友情に⼼打たれる本予告解禁
舘ひろしが主演し、眞栄⽥郷敦、尾上眞秀が共演する映画『港のひかり』より、本予告映像が解禁された。
【動画】年の差を超えた12年の友情――魂を揺さぶる『港のひかり』本予告
本作は、過去を捨てた元ヤクザと⽬の⾒えない少年との⼗数年を描く、年の差を超えた友情と再会の物語。昨年に公開され数々の映画賞を総なめにした映画『正体』にて、第48回⽇本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した藤井道⼈監督と、キャメラマン・⽊村⼤作が初タッグ。北陸の港町を舞台にした完全オリジナル脚本の作品となる。
主⼈公の元ヤクザの“おじさん”を演じるのは、7年ぶりの単独主演作となる舘ひろし。盲⽬の少年・幸太を歌舞伎界の新星・尾上眞秀、成長した青年・幸太を眞栄田郷敦がそれぞれ演じる。
本予告映像の冒頭では、“おじさん”こと三浦（舘ひろし）が少年時代の幸太（尾上眞秀）と⼤⼈になった幸太（眞栄⽥郷敦）にそれぞれ優しく寄り添う場⾯が映し出される。
2人の12年間にわたる物語は、北陸にある⼩さな港町から始まった。⽬が⾒えないことを理由に同級⽣からひどいいじめに遭っていた孤独な少年・幸太は、漁師の三浦と出会う。三浦が元ヤクザだといううわさを⽿にした幸太は「ヤクザって悪い⼈だよね、おじさんはそんな⼈じゃないよね」と疑いつつも、三浦のことを“おじさん”と親しげに呼び、三浦も「あの⼦は⼀⼈の⼈間として接してくれました」と次第に⼼を通わせていく。
ある⽇、幸太の⽬は治る可能性があることを知り、⼿術を受けさせることを決意する三浦だが、「うちにそんなお⾦ないよ」と諦める幸太に対して「⾦の⼼配はしなくていい」と⾔い残し、幸太の前から姿を消してしまう。
そこから12年の時がたち、無事に⽬が⾒えるようになった幸太は“おじさん”のような⽴派な⼈間を⽬指して警察官になっていた。⼀⽅、幸太の知らないところで三浦はヤクザの⾦に⼿を出し、刑務所に12年間収監されていた。出所したところ三浦はヤクザの組長・石崎（椎名桔平）に捕らえられ、石崎は駆けつけた幸太に対して「こんなじじいに会わなければ、今ごろもっと平和に生きられたかもしれない」と吐き捨てる。
三浦に出会わなければ、幸太は危険な⼈⽣を歩まなかったかもしれない。しかし「あなたは誰よりも温かかった」という⾔葉が⽰すように、“おじさん”の優しさに触れた幸太は、⾎まみれになった三浦に「ありがとう、おじさん」と感謝の思いを伝え、ある⾏動を起こすのだが…。
映画『港のひかり』は、11月14日より全国公開。
