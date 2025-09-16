松本穂香、明るめヘアカラーにイメチェン 「秋色似合ってる」「大人っぽい」
女優の松本穂香が15日、自身のXを更新し、ヘアカラーを明るめにした最新ショットを公開した。
【写真】明るめヘアカラーにイメチェンした松本穂香
松本は「染めました」とコメントを添え、グレーのジャケット姿で微笑む写真を投稿。自然光に映える明るめのカラーが秋らしい雰囲気を醸し出し、爽やかさと大人っぽさを感じさせるイメチェンとなっている。
この投稿にファンからは「大人っぽい！いい色。似合ってます〜！」「秋色似合っててかわいいっ！」「新しい役づくりでしょうか、楽しみです！」といった声が相次いで寄せられている。
引用：「松本穂香」X（＠matsuhonon）
