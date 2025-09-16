イラストレーターのかばのきさんの漫画「違うそうじゃないと思ったはなし」がインスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

夫婦のコミュニケーションを大切にしたい妻。日常生活の中で、「そうじゃないんだよ〜」と感じる夫の言動の数々とは…という内容で、読者からは「全部、共感！」「旦那さん、これを見て今すぐ勉強しましょう（笑）」などの声が上がっています。

夫の行動に思わずツッコミ

かばのきさんは、インスタグラムやブログ「かばのきにっき」などで漫画を発表しています。かばのきさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「違うそうじゃないと思ったはなし」を描いたきっかけを教えてください。

かばのきさん「日々過ごす中で『そうじゃないんだよ…』と思うことがたまってきたので、モヤモヤを成仏させるために描こうと思いました」

Q.旦那さまと意見がかみ合わなかったときは、どのような行動を取りますか。

かばのきさん「3回は我慢するように心掛けています。それ以降にも同じことがあり、『これは言わないと私の気持ちが収まらないな』と判断した場合は伝えます。感情的にならないように気を付けているので、けんかになったことはないです」

Q.旦那さまには特にどのような行動を意識してほしいですか。また、かばのきさんはどのようなことを心掛けていきたいですか。

かばのきさん「『まず会話しよ？』って思います。コミュニケーションの基本ですもんね。でも、私も『察してくれ』と思ってしまうこともあるので、きちんと言葉にして伝えるよう心掛けたいです」

Q.作品に描かれているエピソード以外にも「違う違う、そうじゃない」と思った出来事はありますか。

かばのきさん「別の漫画でも描いたのですが、ゴミを出し忘れた日の翌日に『ゴミ出し、しなくてよかったの？』と聞かれたことですね。気付いていたなら、出しといてくれ！」

Q.この作品を旦那さまはご覧になりましたか。

かばのきさん「見ていません。アカウントの存在を教えようと思いつつ、『もうちょっと…もうちょっと…』と先延ばしにしています（笑）」

Q.漫画「違うそうじゃないと思ったはなし」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

かばのきさん「共感の声が多かったです。『皆さんも心の中でツッコんでいるのだな』『お疲れさま』と、皆さんをハグしたい気持ちになりました」