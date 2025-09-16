100年超のスポーツウェアブランドが挑む新領域。チャンピオンのリカバリーウェア誕生

老舗スポーツウェアブランドのChampion（チャンピオン）から、ブランド史上初となる“リカバリーウェア”が登場しました。

近年注目を集めるリカバリーウェアは、着るだけで疲労回復をサポートしてくれる機能性ウェアのこと。今回チャンピオンは、スポーツウェアブランドならではの知見を活かし、機能性とデザイン性を兼ね備えた一着を開発。オフの時間を“心身を整えるひととき”へと変えてくれるアイテムです。

睡眠やくつろぎ、長距離移動といったオフタイムを、次のパフォーマンスに向けた“心身の回復時間”へと変えることをコンセプトに生まれたチャンピオンのリカバリーウェアシリーズ。

生地には、身体から放出されるエネルギーを吸収して熱に変換し、再放射する特殊機能繊維を採用。血行を促すことで、疲労感や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できます。

スポーツウェアと同じように吸汗速乾性や抗菌防臭性も備えているため、汗ばむ季節でも気兼ねなく着られるのもうれしいポイントです。

肩幅や身幅にゆとりをもたせたリラックスフィットに加え、4枚接ぎの立体裁断“3D:4CUT”によって美しいシルエットを実現。

“三本針ステッチ”による凹凸を抑えた縫製で肌あたりをやわらげ、長時間でも快適に着られます。

▲「ショートスリーブTシャツ」

ラインナップは「ショートスリーブTシャツ」（1万890円）、「ショーツ」（1万890円）、「ロングスリーブTシャツ」（1万1990円）、「ロングパンツ」（1万1990円）の全4型。カラーはブラック、ネイビー、オリーブ、サンドベージュの4色がそろいます。

▲「ロングスリーブTシャツ」

「ショートスリーブTシャツ」と「ショーツ」、「ロングスリーブTシャツ」と「ロングパンツ」は、それぞれセットアップでの着用も可能。

シンプルながらチャンピオンらしいスタイリッシュなデザインで、部屋着としてはもちろん、ワンマイルのお出かけにも活躍します。

▲「ロングパンツ」

リカバリーウェアは、チャンピオン公式オンラインショップのほか、「チャンピオン ブランドハウス シンサイバシ オオサカ」、Amazon、スーパースポーツゼビオ、家電量販店などで販売中です。

おしゃれなリカバリーウェアで、オフタイムをより効率的な疲労回復の時間にしてみてはいかがでしょう。

