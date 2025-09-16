近年、#MeToo運動が世界各地に浸透していくなかで、かつて傑作とされた一本の映画がある議論を呼び始めた。ベルナルド・ベルトルッチが1972年に監督した『ラストタンゴ・イン・パリ』。パリで出会った男女が互いの名も知らぬまま衝動的に関係を持つ様を描いた映画は、過激な性描写により一部で上映禁止処分を受けるなどセンセーションを巻き起こした。

マーロン・ブランドの相手役として19歳の若さで主演したマリア・シュナイダーも一躍有名になるが、彼女自身は、脚本にない性描写の場面を強引に撮影されたせいで心に傷を負い、生涯にわたり本作への出演を悔やむことになる。ひとりの女性の人生を壊した映画と監督たちの暴力を、私たちは今どう受け止めるべきなのか。

映画『タンゴの後で』は、『ラストタンゴ・イン・パリ』での体験がマリア・シュナイダーの人生にどう影響を与えたのかを見つめ、その是非を問いかける。監督は以前ベルトルッチ監督のもとでスタッフとして働いた経験を持つジェシカ・パルー。

映画製作を決意したきっかけは、マリアの従兄弟ヴァネッサ・シュナイダーが2018年に発表した伝記『あなたの名前はマリア・シュナイダー 「悲劇の女優」の素顔』（星加久実訳、早川書房）との出会いだった。本書を原案に、パルー監督は新たな視点と解釈を加え、アナマリア・ヴァルトロメイ、マット・ディロンを主演に映画化。その製作に懸けた思いをうかがった。



ジェシカ・パルー監督

マリア・シュナイダーの視点を通して彼女のポートレートを描きたい

――近年、『ラストタンゴ・イン・パリ』撮影時にベルトルッチ監督と俳優マーロン・ブランドがマリア・シュナイダーに対し暴力的な振る舞いをしたという事実が、大きく取り沙汰されるようになりました。それによって、この傑作と呼ばれた映画の裏側で何が起きていたのかが注目されるようになったのですが、『タンゴの後で』を見ると、実はこの問題は近年突然明らかになったのではなく、マリア・シュナイダー自身は1970年代から声をあげていたのに誰もその声を聞こうとしなかったのだ、ということがよくわかります。本作は、この「声を聞こうとしなかった」社会の問題を鋭く突いていますが、監督がこういう視点を獲得していくまでにはどのような過程があったのでしょうか。

ジェシカ・パルー 私は19歳のときに、ベルトルッチ監督の『ドリーマーズ』（2003）の現場にインターンとして参加していました。当然、マリア・シュナイダーについての話も周囲からいろいろと耳に入ってきましたが、当時聞いたのは、今公に知られているのとはまったく別の視点から見た話でした。その後、私はさまざまな現場に参加し、23歳という若さでファースト助監督に昇進しました。当時のフランス映画の撮影現場は年配の男性たちが中心になっていて、監督が俳優やスタッフに対してパワハラめいたことをしたり、権力の濫用をしたりするのを、長年実体験として見聞きしてきました。

そうして年月を重ね、『あなたの名はマリア・シュナイダー』を読んだとき、雷に打たれたような感覚を味わいました。当時子供だったヴァネッサの視点からマリアについて書かれたこの伝記には、『ラストタンゴ・イン・パリ』撮影時に監督たちから受けた仕打ちについて、マリアは50年近く前から事あるごとに訴えていたことが記されていました。ところが現在に至るまで誰も彼女の悲痛な声を聞こうとしなかった。そのことに衝撃を受けたんです。

私がこの映画をつくろうと思い始めた当時、フランスの女性俳優のなかで、映画業界での性加害やハラスメントの問題について声をあげていたのはアデル・エネルほぼひとりだけでした（※2019年、アデル・エネルは10代で出演した映画の監督クリストフ・ルッジアから性的暴行を受けたことを告発。2025年にルッジア氏に有罪判決が下された）。それから私は、女優のデルフィーヌ・セリッグが、マリア・シュナイダーをはじめとする女優たちにインタビューをしたドキュメンタリー（『美しく、黙りなさい』1981年）も見ました。そこでは、女性たちが映画界で経験してきたことを正直に話していました。

ですから、一部ではマリア・シュナイダーの証言に耳を傾け、この問題に取り組もうとした人たちもいたはずなのですが、ほとんどの人は耳を貸そうとせず、まるで何事もなかったかのようにフランス映画は今日まで進行していた。彼女が何度も何度も自分が受けた苦痛を訴えていたにもかかわらず。だからこそ私は、マリア・シュナイダーの視点を通して彼女のポートレートを描きたいと思ったのです。

マリアは多くの悪意ある視線に苦しめられた

――映画では、書籍に書かれたこと以外の出来事も詳細に描かれています。脚色の際にはかなりリサーチをされたのではないでしょうか。

ジェシカ・パルー ヴァネッサの書いているこの本はたしかにひとつの真実といえます。でも真実というものは必ずしもひとつではないし、この問題は事態がとても複雑に絡み合っています。そこで私はいろんな人たちに話を聞きリサーチをし、マリア自身の視点から物事を見てみようと決めました。そうして『ラストタンゴ・イン・パリ』の撮影に参加した人やマリアの親しい友人やエージェントなどに話を聞くうち、語る人の数だけいろんなバージョンの話があるのだと知りました。もちろんヴァネッサ本人との会話も重要なものでした。彼女とは何度も議論を重ねましたし、彼女の助けでマリアの親戚や親しい人たちにも取材をすることができました。

取材を続けるうちにさまざまな真実が見えてきたわけですが、同時に、どの話にも共通するひとつの事実が浮かび上がってきました。マリアがあの撮影の経験によって心に大きな傷を負ってしまった、それは紛れもない事実なのです。撮影後、マリアの人生は劇的に変わってしまいました。人の視線を攻撃的に感じ他人を極端に怖がるようになった。実際、彼女は普段から不躾な視線を向けられ、ときには酷い言葉を投げかけられ唾を吐かれたこともあったそうです。

しかもマリアは、撮影時のトラウマを背負ったまま、たったひとりであの映画のプロモーションをしなければいけない状況に陥っていました。監督のベルトルッチやマーロン・ブランドは宣伝の場から逃げ出し、彼女は記者から投げかけられる攻撃的な質問や世間からの厳しい視線にひとりきりで耐えなければいけなかった。自分だけがとても苦しく辛い場に晒されたという怒りを、彼女は生涯抱えることになりました。その辛さから逃れようとして彼女はヘロインにハマっていったんじゃないか。私はそう予想しています。

――『ラストタンゴ・イン・パリ』の撮影時に負ったトラウマによってマリア・シュナイダーはその後悲劇的な人生を辿ったといえますが、この映画では、かすかではあるけれど、彼女の人生にたしかに光のようなものが差し込む瞬間があったことも示されます。それを象徴するのが、マリアと恋人になる若い女性ヌールの存在です。このヌールという女性には、特定のモデルとなった人がいたのでしょうか？

ジェシカ・パルー 名前は実際のものと変えていますが、マリアがそういう女性と出会い恋愛関係にあったのは事実です。彼女はとても純粋な人で、混じり気のない清らかな目でマリアを見つめていた。マリアが薬物依存から抜けられたのは彼女のおかげだったと言われています。

私たちが知るマリア・シュナイダーの人生の終焉は悲劇的といえます。仕事がだんだんなくなり、金銭的に困窮し、58歳の若さで病に倒れ亡くなりました。でも私は彼女の全人生を描くのではなく、ある一時期に焦点を当て、彼女のポートレイトを描こうとしました。そのなかで、ヌールという人の存在がマリアにとって非常に重要なものだったのはたしかです。

これは視線についての映画でもあります。マリアは多くの悪意ある視線に苦しめられたけれど、心優しい女性の視線によって助けられたのです。

これは明らかにカメラの前で行われた性加害

――視線についての映画、というのは言い得て妙ですね。『ラストタンゴ・イン・パリ』の撮影中の場面では、恐怖を感じ叫び声をあげるマリアの顔から、反対側のスタッフたちの顔に切り替わった瞬間、全員が何事もないかのように彼女の様子を冷たく見つめている様子が写り、ぞっとする思いがしました。

ジェシカ・パルー 問題のシーンを撮るにあたっては本当に熟考しました。あのシーンの撮影がマリアの人生を壊してしまったのは事実でしたから、そこで何が起こったのか、自分なりの解釈によって撮らなければいけないと心を決めました。

調査のために『ラストタンゴ・イン・パリ』のオリジナルのシナリオも見ましたが、実はあの場面で起きたことはシナリオには書かれていなかったんです。マリアはもちろんのこと、スタッフたちもみな、実際に演技が始まるまで、ここでどういうことが起こるのかは知らされていなかった。何が起こるかを知っていたのはベルトルッチとマーロン・ブランド、ただふたりだけだったのです。

そして撮影が始まり、突然、48歳の大柄なマーロン・ブランドが19歳のマリアの服を無理やり脱がせ床に力づくで押し倒す。彼女は予期せぬ行為に恐怖を感じ、涙を流し「やめて！」と叫びます。それは演技ではなく本物の叫びでした。ところが現場にいた誰も彼女を助けようとせずただ黙ってカメラを回していた。つまりスタッフたちもまた共犯者だったのです。もし監督が事前にどんな場面を撮りたいかを説明していたら、マリアは演出意図を理解し、どんな過激な描写であろうと演じる覚悟を決めたでしょう。でも監督とブランドは勝手に話し合い、彼女の許しを得ずにあの場面を撮った。私は、これは明らかにカメラの前で行われた性加害だと思います。

この映画を見た人のなかには「（『タンゴの後で』は）『ラストタンゴ・イン・パリ』のあの悪名高い場面を再現した」と言う人もいますが、それは完全に間違いです。私は再現をしたのではありません。私は、そこでマリアがどんなふうに暴力を受けたのか、どのようなトラウマを負ったのか、そしてそれが誰からも認識されなかったという事実を見せるため、新たな解釈のもとに演出をしています。

カット割りも『ラストタンゴ・イン・パリ』とはまるで違うものです。俳優たちがお互いの体のどこに手を置き、どのように触れ合うかも、振り付けのように演出しました。190センチ近くある大柄の男性に押し倒されるわけですから、演じるアナマリア（・ヴァルトロメイ）が怪我しないように、スタントの専門家に入念な振り付けをしてもらい撮りました。

撮影後、モニターで撮影した場面をみんなで確認したのですが、それを見ながら、演じた俳優たちもかなり動揺していましたね。マット・ディロンは、「彼（マーロン・ブランド）はどうしてこんなことができたんだろう」と呟いていました。自分で演じてみたことで、ブランドが行った暴力がどういうことだったのかよく理解できたとマット・ディロンは言っていました。

ラストシーンをどう捉えるかは見た方に委ねられています。芸術の名の下ではどんなことも許されるのか。芸術の名の下で行われた暴力を、私たちはどう考えるべきなのか。観客には、そう自問自答してほしい。この映画は、私が何か特定の意見を主張するためにつくったのではありません。かつてこういうことがあったという事実の提示なのです。

Jessica Palud／1982年、パリ生まれ。若い頃から映画の撮影現場で働き始め、助監督としてソフィア・コッポラらの作品に携わる。ベルナルド・ベルトルッチ監督『ドリーマーズ』（03）ではインターンとして働いていた。2020年に初長編『Revenir』を発表。『タンゴの後で』は長編2作目。

