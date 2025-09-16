上西怜、『ヤンマガ』2年ぶり登場 “NMB48のグラビア番長”→オトナに成長 豊満バスト、美くびれ、美脚を大胆に披露
元NMB48の上西怜が、16日発売の『週刊ヤングマガジン』42号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【別カット】ビールのポスター？美ボディ大胆に披露し浜辺でポーズを決める上西怜
上西は、2001年5月28日生まれ、滋賀県出身。16年にNMB48の5期生として加入し、「れーちゃん」の愛称で親しまれてきた。NMB48のフロントメンバーとしてはもちろん、グラビア、ファッションモデル、アパレルプロデュースなど多方面で活躍してきた。姉は元メンバーの上西恵、いとこは上西星来。今年3月にNMB48を卒業した。
同誌登場は2年ぶり、NMB48卒業後初となる今回。24歳になった上西が“NMB48のグラビア番長”からオトナへと成長した美ボディを公開。豊満バストも美くびれも、美脚も大胆に披露している。
なお、同号では巻中グラビアに美風そら、巻末グラビアに食いしん坊女子 りっかちゃんが登場する。
【別カット】ビールのポスター？美ボディ大胆に披露し浜辺でポーズを決める上西怜
上西は、2001年5月28日生まれ、滋賀県出身。16年にNMB48の5期生として加入し、「れーちゃん」の愛称で親しまれてきた。NMB48のフロントメンバーとしてはもちろん、グラビア、ファッションモデル、アパレルプロデュースなど多方面で活躍してきた。姉は元メンバーの上西恵、いとこは上西星来。今年3月にNMB48を卒業した。
同誌登場は2年ぶり、NMB48卒業後初となる今回。24歳になった上西が“NMB48のグラビア番長”からオトナへと成長した美ボディを公開。豊満バストも美くびれも、美脚も大胆に披露している。
なお、同号では巻中グラビアに美風そら、巻末グラビアに食いしん坊女子 りっかちゃんが登場する。