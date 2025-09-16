ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

収納ボックス付きでお片付けもラクラク！遊びながら学べる【レゴ】の知育おもちゃを買うならAmazonで！

スクリーンショット 2025-08-23 205253


33色の基本的なレゴ(R) ブロックで想像の世界を組み立てよう。さまざまな種類の窓やドアをはじめとする特殊パーツを使えば、想像を無限にふくらませることができる。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-23 205319


組み立てのヒントとなるアイデアが載った説明書付き。創造力を磨くのに理想的な、4歳以上のすべての方むけセット。

スクリーンショット 2025-08-23 205334


他のレゴ(R)セットと組み合わせて楽しむことも可能。便利なプラスチック製の片づけボックス入り。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-23 205346


種類の多い窓やドアなどの特別ピースを使って、いろんなオプションを何時間も楽しむことができる。