即捨てる！ 「一見して不要」な紙とはどんな紙？

石阪メソッドでは入ってくる紙を4つに分けて処理します。まず1番目の「一見して不要な紙は即捨てる」について。

ここでいう「一見して不要な紙」というのは、チラシやDMなどです。

私の場合は、封筒を見た瞬間に、今の私に必要ないと思えば、封も開けずにそのまま捨てます。住所が載った部分も破ることなくゴミ箱に直行です（個人情報が気になる方もいらっしゃると思いますが、住所はすでにもれていますし、誰かに見られても大した情報ではないので気にしません）。興味がないのに、わざわざ開封したり破ったりするのは、時間と労力がもったいないと感じるからです。

もちろん、すぐに捨てるということに抵抗がある方は多いと思います。だけど、たとえば、引っ越す予定がないのに引っ越しセンターのチラシが届いたら、「これはいらない」と思いますよね。あるいは、以前お取り寄せしたけれど、あまり好みではなかったお菓子メーカーからDMが届いた場合も「いらない」と判断できるのではないでしょうか。

ところが、もしもお菓子メーカーのDMに、10％オフクーポンがついていたらどうでしょう。「もしかしたら、いるかも」「手土産を持っていくときに使えるかも」などと感じて、「一応、置いておこう」となってしまうのではないでしょうか。

そのお気持ちはよくわかります。お得そうな紙って、捨てるのに勇気がいりますよね。だけど、せっかく紙をとっておいても、いざ本当に手土産が必要になったら結局ネットで調べたり、お気に入りの店で買ったりしませんか？ その紙をわざわざ探し出して注文するでしょうか？

「お得な情報は郵便物では来ない」と知る

大前提として、お得な情報が郵便物で来ることはほとんどありません。お金を出して企業が送ってくるということは、それをすることで利益が見込める、つまり、企業にとってお得だからです。

そう考えると、「一見、お得そうな紙」をわざわざとっておく必要はありません。

今は、スマホで検索をすればなんでもわかる時代なので、お得な情報は、必要なときに自分でスマホで調べることができます。ですから、興味がないのにわざわざ読んだり、一応とっておくことでスペースを奪われたりするのは、非常にもったいないと思います。

