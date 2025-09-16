「広島６−２ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）

広島がヤクルトに快勝。同戦の連敗を３で止めた。初回、小園、ファビアン、坂倉のクリーンアップが３者連続タイムリーを放つなどで４点を先制。六回には無死満塁から小園の２点中前適時打でリードを広げた。新井監督は小園について「１球たりとも無駄にしない。そういう気迫が見ていて伝わってきます」と称賛した。新井監督との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

（テレビインタビュー）

−初回にクリーンアップが３者連続適時打。

「いい攻撃だったと思います。点が入りながらも、打線がヒットでつながっていくというのは。あれだけつながるのは久しぶりだったと思うんですけど、みんないいバッティングだったと思います」

−この１週間、小園の活躍が目立った。

「本人も充実してると思いますし、今日の最後の打席も、いい当たりのショートゴロだったんですけど、１球たりとも無駄にしないと。そういう気迫が見ていて伝わってきます」

（ペン囲み）

−秋山が右ゴロを完成させた。

「あそこも攻めて、いいチャージができていたと思うし、ナイスプレーだったと思います。昨日ああいうこと（適時失策）があったけど、きょう見ていて、青柳のライトゴロもそうだけど、気持ちが引くんじゃなしに、ああやって攻めていけているように見えました」