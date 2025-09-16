24ºÐ½÷Í¥¡ÖÈþ¥Ð¥¹¥È¡×¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¤Þ¤ÞÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö²Ä°¦¤µ¤È¿§µ¤¡×¡ÖÊ¢¶Ú¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡×
¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2021¡×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¤Î½÷Í¥ÂçÅçÍþÇµ¡Ê24¡Ë¤¬15Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþÈà½÷¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥á¡¼¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¤¦´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¡ª¡©¡¡9·î¹æ¡ØÎ¬Ã¥¥µ¥ì½÷ÊÔ¡Ù¤Ë¤Æ¼ç±é¡¦¿¹²¬ÀÅ¹áÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡YouTube¡ØÅìµþÈà½÷¡Ù¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÁ´4ÏÃ¡¢°ìµóÇÛ¿®Ãæ¡¡¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤¬°ìÅ¾¡Ä¡Ä1ÏÃ10Ê¬¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤È´Ñ¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï½µ´©»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤Ò¤â¤Î¤Ê¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÉ÷Ï¤¤ÎÁëÊÕ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤ëÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤°áÁõ¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤Í¡¡¤¤¤Ä¤«³¨²è¡¦¥¢¡¼¥È¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ©¤±Æ©¤±¤Ê´ñÈ´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹õ¤¤¿åÃå»Ñ¤â²Ã¤¨¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥É¥¥É¥¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢È¯¡×¡Ö²Ö²Ç»Ñ¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¾Ð´éÁÖ¤ä¤«¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤ªÊ¢¤Î¶ÚÆù¤Î·Á¤¬ÎÉ¤¤¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤ËÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡×¡Ö´°àú¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÈþ¥Ð¥¹¥È¡×¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤È¿§µ¤¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÂçÅç¤Ï·²ÇÏ¡¦¶ÍÀ¸»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£18Ç¯4·î¤Ë¶ÍÀ¸¤Þ¤Á±Ç²è¡Öº×¤Î¤¢¤È¡¢µ²±¤Î¤µ¤¡×¤Î¹â¹»À¸Ìò¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¡£Æ±7·î¤Ë¤Ï¤¢¤·¤«¤¬¤Þ¤Á¥É¥é¥Þ¡Ö²»¤¬²ó¤ë¡×¡Ö229²ó¤Î¥Û¥ó¥È¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2021¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£TBS·Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤âÌ³¤á¡¢24Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡Ö¶ÍÀ¸»ÔÌ¥ÎÏÂç»ÈÂè1¹æ¡×¤Ë½¢Ç¤¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£ÆÃµ»¤ÎÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¤Ç¤ÏÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÏÓÁ°¡£¿å±Ë¤äÎ¦¾å¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤âÆÀ°Õ¡£SNS¤Ç¤Ï¿åÃå¤äÍá°á»Ñ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£