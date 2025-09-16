9月15日、水沢競馬場で行われた12R・若駒賞（M2・2歳・ダ1600m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、セイクリスティーナ（牝2・岩手・佐々木由則）が快勝した。6馬身差の2着に2番人気のイタズラベガ（牝2・岩手・菅原勲）、3着にジェイエルビット（牡2・岩手・佐々木由則）が入った。勝ちタイムは1:41.7（稍重）。

1着 セイクリスティーナ

山本聡哉騎手

「ゲートに不安があるので出方次第でしたが、いいスタートを切って理想的なポジションを取れました。ペースが流れていましたから仕掛けどころを考えてましたが、3コーナーで反応を見たらハミを取ったので大丈夫だなと思いました。今回もしっかり能力を示せたと思います。あくまでもテンション次第ですが、相当レベルの馬だと見ています。ダートも距離もまったく問題ありませんので、今後も楽しみです」

佐々木師「次走はプリンセスカップ」

佐々木由則調教師

「テンションが上がる性格なんですが。それがレースでいい方向に出るんでしょうね。今日は速いタイム決着でしたから（同厩の）ジェイエルビットに有利かなと踏んでいましたが、思った以上に強かったですね。見た目は迫力がないように映りますが、レースセンスがすばらしい。次走はプリンセスカップを考えています」

セイクリスティーナ 5戦4勝

（牝2・岩手・佐々木由則）

父：タリスマニック

母：グロワールポン

母父：オルフェーヴル

馬主：金田成基

生産者：T.Mファーム

【全着順】

1着 セイクリスティーナ

2着 イタズラベガ

3着 ジェイエルビット

4着 キララカ

5着 ロジータサンライズ

6着 トゥーナガラリエ

7着 ポデローサ

8着 アドレニコル

9着 ウェズン