【水沢・若駒賞】岩手の新星セイクリスティーナ、6馬身差の完勝
9月15日、水沢競馬場で行われた12R・若駒賞（M2・2歳・ダ1600m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、セイクリスティーナ（牝2・岩手・佐々木由則）が快勝した。6馬身差の2着に2番人気のイタズラベガ（牝2・岩手・菅原勲）、3着にジェイエルビット（牡2・岩手・佐々木由則）が入った。勝ちタイムは1:41.7（稍重）。
1着 セイクリスティーナ
山本聡哉騎手
「ゲートに不安があるので出方次第でしたが、いいスタートを切って理想的なポジションを取れました。ペースが流れていましたから仕掛けどころを考えてましたが、3コーナーで反応を見たらハミを取ったので大丈夫だなと思いました。今回もしっかり能力を示せたと思います。あくまでもテンション次第ですが、相当レベルの馬だと見ています。ダートも距離もまったく問題ありませんので、今後も楽しみです」
佐々木由則調教師
「テンションが上がる性格なんですが。それがレースでいい方向に出るんでしょうね。今日は速いタイム決着でしたから（同厩の）ジェイエルビットに有利かなと踏んでいましたが、思った以上に強かったですね。見た目は迫力がないように映りますが、レースセンスがすばらしい。次走はプリンセスカップを考えています」
セイクリスティーナ 5戦4勝
（牝2・岩手・佐々木由則）
父：タリスマニック
母：グロワールポン
母父：オルフェーヴル
馬主：金田成基
生産者：T.Mファーム
【全着順】
1着 セイクリスティーナ
2着 イタズラベガ
3着 ジェイエルビット
4着 キララカ
5着 ロジータサンライズ
6着 トゥーナガラリエ
7着 ポデローサ
8着 アドレニコル
9着 ウェズン