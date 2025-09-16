9月15日、佐賀競馬場で行われた6R・九州ジュニアチャンピオン（2歳・ダ1400m）は、吉原寛人騎乗の1番人気、サキドリトッケン（牝2・佐賀・真島元徳）が勝利した。1/2馬身差の2着にトリトンテソーロ（牡2・佐賀・真島二也）、3着にモーモーゴールド（牡2・佐賀・池田忠好）が入った。勝ちタイムは1:30.4（重）。

2番人気で飛田愛斗騎乗、プレアレジェンド（牡2・佐賀・三小田幸）は、4着敗退。

【佐賀・サマーチャンピオン】岩田望「すごい勝負強さ見せた」ヤマニンチェルキが重賞2勝目

「馬に感謝」

1着 サキドリトッケン

吉原寛人騎手

「現時点でとても完成されていて、とても乗りやすくていい競馬ができました。絶好の大外枠をもらえていたのでスタートだけ気をつけて、できるだけ良い位置を取りたいなと思っていて、理想の位置取りでレースを進められました。内すくわれた時にはちょっとドキッとしましたけど、上手に最後まで走り切ってくれました。ここを勝ったことで、また次の重賞に向けて視界が明るいと思いますので、また1つ1つタイトルを取って欲しいなと思います。今日は応援ありがとうございました。本当にいい走りをしてくれまして馬に感謝しています。これからレースに出る時にはまたぜひ応援よろしくお願いします」

サキドリトッケン 4戦2勝

（牝2・佐賀・真島元徳）

父：トゥザワールド

母：プロハンター

母父：シーキングザダイヤ

馬主：三岡有香

生産者：ヒカル牧場

【全着順】

1着 サキドリトッケン

2着 トリトンテソーロ

3着 モーモーゴールド

4着 プレアレジェンド

5着 カシノアミュレット

6着 タケノツルギ

7着 ヴァンクラッセ

8着 フカガワブギョー

9着 パウリノ

10着 エイヨーニニギ

11着 ナッククィーン

12着 リネンウォーリア