あの“ストレス解消のためにやっていること”「家で簡単にできるのは…」

歌手・タレントのあのが、9月15日に放送されたバラエティ番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）に出演。“ストレス解消のためにやっていること”を語った。



番組は今回、先日行われた公開収録の模様を放送。“ストレス解消のためにやっていること”を聞かれたあのは「僕は、家で簡単にできるのは、卵をめっちゃ割る」と回答。



そして「卵をめっちゃ割るんです。それすると結構ストレス解消になって。オムレツも作れる。何かを割るとか、いっぱい。ペットボトルめっちゃ潰す。やってるやってる。分別できるからそれで。（一石二鳥で）全部いいし、結構、健康的な対処法だと思う。お金使う暴飲暴食とかは不健康かもだけど」と語った。